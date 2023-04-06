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AK Parti Çorum İl Başkanı'nı darbeden 2'si muhtar 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Polis#Şiddet
AK Parti Çorum İl Başkanını darbeden 2si muhtar 5 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 12:00

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbettikleri iddia edilen şüpheliler Eskice köyü muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü muhtarı Saffet Erdemli ile Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz tutuklandı.

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Çorum'da, 29 Mart'ta saat 23.30 sıralarında, Valilik yanındaki otoparktaki aracına doğru giden AK Parti İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğrayıp darbedildi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Günay, kendisini darbeden Eskice köyü muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü muhtarı Saffet Erdemli ile Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz'dan şikayetçi oldu.

AK Parti Çorum İl Başkanını darbeden 2si muhtar 5 şüpheli tutuklandı

Murat Günay ifadesinde, "Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, 500'er TL'lik alışveriş yardım kartları genel merkezimiz tarafından İI Başkanlığımıza gönderildi. İl teşkilatımız da tüm ihtiyaç sahiplerinin tespitini ve dağıtımını, hassasiyetle ve hakkaniyetle yürütmek için çalışma yaptı. Zeki Oral, bu yardım kartlarından haberdar olmuş ve ben bir cenazeye katıldığım gün, beni telefonla aradı. 200 adet yardım kartını kendisine kayıtsız şartsız vermemi, adeta emredercesine istedi. Ben de bu sözlerine karşılık kendisine ihtiyaç sahiplerinin dağıtım listesini getirdiğinde kendisine bir miktar kart verebileceğimi söyledim. Sonra bana bağırarak, 'Bu kartları bana mecbur vereceksin, vermezsen ben sana yapacağımı biliyorum. Sen İl Başkanı olunca erkekleştin, ben sana göstereceğim, sen kim oluyorsun, bana milletvekilleri bile kafa tutamıyor, telefonu kapat' diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu. Olay günü de araçla benim önümü kesip darbettiler. Köy muhtarı olan Saffet Erdemli ve Ünal Bozok bana defalarca vurdu. Hikmet Tıknaz ışıklı bir kamerayla olanları görüntüledi. Şikayetçiyim" dedi.

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Olayın ardından polis, dün 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün gece adliyeye sevk edilen Zeki Oral, Ünal Bozok, Saffet Erdemli, Hikmet Tıknaz ve Fatih Yılmaz çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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#Çorum#Polis#Şiddet

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