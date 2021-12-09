AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

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AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güvenin kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Güven hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Güven’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyerek ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Gözden Kaçmasın AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü Haberi Görüntüle

Polis çevre güvenliği aldığı olay bölgesinde çok sayıda boş kovan buldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltınan alınanlar arasından bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

‘HDP MİLLETVEKİLİNİN EVİNDE YAKALADIK’



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Cizre'de eski AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili TBMM'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Şırnak Cizre’de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven, gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık. Mehmet Miraç Dinç'e bu katliamın talimatını PKK Suriye’den verdi. Hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi hikayesi anlatarak milleti aldatamayacaksınız. Siz çocukları anasız babasız bıraktınız. Hepiniz Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor" şeklinde konuştu.