AK Parti-CHP mükerrer oy tartışması

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP ve İYİ Parti’nin toplam 171 milletvekili olduğunu ancak Genel Kurul’a 149 milletvekilinin katıldığını belirterek, “Bugün klasik bir CHP tiyatrosu izledik. Bunun adı tam bir siyasi istismardır” dedi. Turan, şunları söyledi: “Ayrıca ortada verdikleri, görüşülecek bir kanun teklifi de yok. Yetmedi, tüm CHP milletvekilleri Erzurum’a gitmek için uçak bileti bile almışlar. Yani kendileri de Meclis’i açmamak üzerine hazırlık yapmışlar. Bu samimiyetsiz muhalefet, Türkiye’nin en büyük sorunu değil mi? Tabii ki sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözülmesi önceliğimiz ancak bu dönemde iki kanunla sağlıkçılarımıza önemli bir hukuki zırh getirilmedi mi? İhtiyaç varsa beraber çalışılıp gerekli adımların atılması daha kıymetli olmaz mıydı? Kaldı ki çalışmalar da devam ediyor.”

‘UCUZ YALAN’

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Turan’ın iddiasına, “Yeni elektronik sistem halen iyi çalışmadığı için bunun tüm milletvekillerinin başına geldiğini biliyorsunuz” diyerek şu yanıtı verdi: “Hepimizin bilgisi dahilinde Başkanlık Divanı’nda mükerrerlik kontrolü yapılıyor. Her oylamada AKP’lilerin onlarca mükerrer oyuna rağmen sistem oturana kadar bu konuyu asla gündeme getirmiyoruz. Ama siz CHP’lilerin asla tevessül etmeyeceği bir fiil üzerinden ucuz yalan peşindesiniz. Londra’dayken Meclis’te adına oy kullanılan Alpay Özalan sizin milletvekiliniz değil mi? Partimizde bu kadar sahtekâr yok çok şükür. Tarihe sağlıkta şiddet olayları en ağırından yaşanırken, tüm sağlık çalışanları büyük bir gönül kırgınlığı yaşarken, Meclis’i çalıştırmayan iktidar grubu olarak geçeceksiniz.”