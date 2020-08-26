AK Parti-CHP işbirliği yaptı, iki bakanlık da katkıda bulundu, Riva kurtuldu: Örnek işbirliği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün temizleme çalışmalarının sürdüğü Riva deresinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti. İmamoğlu, “Sorunu konuştuk beraberce. Bütün kurumlar sahiplendi. Artık Şehircilik Bakanlığı da, Tarım ve Orman Bakanlığı da devrede, DSİ de, Beykoz Belediyesi de devrede. Sorun gündeme geldi. Hep beraber konuştuk. Çareyi önümüze koyduk. El birliğiyle Riva’daki sorun kökünden temizlenmiş olacak” diye konuştu.

AK PARTİLİ BAŞKAN: ÇOK MUTLU OLDUM

Riva deresiyle ilgili yapılan işbirliğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen AK Partili Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da, “Birlikte çalışma iradesini ortaya koyduk. Sene sonunda bu sorun çözülecek. Ne biz, ne İBB yalnız yapabilir. İstanbul’umuza ve Beykoz’umuza çok önemli bir projeyi kazandırmış olacağız ”dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’da yeniden çöp dağları oluştu” sözünün hatırlatılması üzerine de İmamoğlu, şu yanıtı verdi: “Bence Sayın Cumhurbaşkanımızı yanlış bilgilendiren insanlar var. Artı; İstanbul’da çöp toplama işini, ilçe belediyeleri yapar. Yani bunun kuralı öyledir. Hangi ilçeden böyle bilgi almışsa Sayın Cumhurbaşkanı, bizi de bilgilendirirse, gidip tedbir alalım.”