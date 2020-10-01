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Gündem
Ramazan SARICI/ÇANKIRI (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik koronavirüse yakalandı

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AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik koronavirüse yakalandı
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AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, vücudunda ağrı hissetmesi nedeniyle dün Çankırı Özel Karatekin Hastanesi'ne başvurdu. Çelik’e hastanede Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Çelik, evinde izole edilerek tedaviye alındı.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Dün vücut ağrım vardı biraz ondan dolayı tedbir amaçlı Covid-19 testi yapıldı. Testim pozitif çıktı. Şu anda evdeyim, karantina sürecini evde geçireceğim. Herkes mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalı, temizliğine dikkat etmeli. Koronavirüse karşı alınan kurallara riayet edelim" dedi.

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