AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik koronavirüse yakalandı

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, vücudunda ağrı hissetmesi nedeniyle dün Çankırı Özel Karatekin Hastanesi'ne başvurdu. Çelik’e hastanede Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Çelik, evinde izole edilerek tedaviye alındı.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Dün vücut ağrım vardı biraz ondan dolayı tedbir amaçlı Covid-19 testi yapıldı. Testim pozitif çıktı. Şu anda evdeyim, karantina sürecini evde geçireceğim. Herkes mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalı, temizliğine dikkat etmeli. Koronavirüse karşı alınan kurallara riayet edelim" dedi.