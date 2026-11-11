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AK Parti, "çalışanların maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği" iddiasını yalanladı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Fon Soruşturması#Ahmet Baha Öğütken
AK Parti, çalışanların maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 17:40

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışanların maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, parti çalışanlarının maaşlarının düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırıldığını belirtti.

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Öğütken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltma ve siyasi çıkar devşirme çabalarına bir yenisinin daha eklendiğini vurguladı.

Açıklamasında, "AK Parti Genel Merkez çalışanlarımızın maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddialar baştan sona yalandır." ifadesine yer veren Öğütken, şunları kaydetti:

"Partimiz çalışanlarının maaşları da düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır. Kaldı ki Siyasi Partiler Kanunu gereğince Partimizin tüm gelir, gider ve hesapları, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi düzenli olarak Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından titizlikle denetlenmektedir. Böylesine açık ve şeffaf bir yasal denetim mekanizmasının varlığı ortadayken, hiçbir somut veriye dayanmadan, mevzuattan bihaber yapılan bu açıklama en hafif tabirle bir cahillik örneğidir.

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Yargıya intikal etmiş süreçler üzerinden Partimizin ve mensuplarımızın adını spekülasyonlara dahil etme çabası, hukuki ve ahlaki sınırları aşmaktadır. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiren, Partimizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu gerçek dışı iddiaları kesin bir dille tekraren reddediyoruz. Söz konusu asılsız beyanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız."

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#AK Parti#Fon Soruşturması#Ahmet Baha Öğütken

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