AK Parti büyük İstanbul mitingi... Murat Kurum, halka hitap ediyor

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Murat Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu ne güzel meydan, bu ne güzel coşku, bu ne güzel heyecan. Biz sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki bizim yol arkadaşımızsınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Aziz İstanbullular, bu meydana koşarak gelen, gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan, kalbi İstanbul için çarpan hemşerilerimi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

İşte İstanbul burada, liderimiz Erdoğan'ın dava arkadaşları burada. İstanbul'un iradesini görmek isteyen gelsin bu meydana varsın. İstanbul'un ruhunu görmek isteyen buraya baksın. Burada İstanbul'un değişim iradesi var, burada kararlı duruşu var, burada yeniden İstanbul var.

31 Mart'ta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart geleceğimizin, evlatlarımızın huzur içinde yaşayacağı bayram günü olacak. Bugün İstanbul'un umutsuzluğu umuda dönüyor. Ey İstanbul, güzel İstanbul sen peygamber efendimizin müjdelediği şehirsin. Sen yiğitlerin, delikanlıların yurdusun. Binlerce şehidin yatar senin. Sen Atatürk'ün hayali, sen rahmetli Erbakan hocamızın göz nuru, sen başbuğ Türkeş'in gururu, sen Muhsin Yazıcıoğlu'nun aşkı, sen Erdoğan'ın duasısın.

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OSMAN NURİ KABAKTEPE: 31 MART'IN İŞARET FİŞEĞİ BURADAN ATILACAK

Yeniden İstanbul mitingi öncesi konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, '31 Mart’ın işaret fişeği bugün buradan atılacak.' dedi.

Kabaktepe, 'Tüm adaylar 80 günü aşkın süredir çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Yeniden İstanbul mitingini düzenleyeceğiz. İstanbul’un 31 Mart’ta eseri, hizmeti önceleyeni tercih edeceğini seçerek Murat Kurum’um seçeceğini düşünüyoruz. En büyük mitinglerden birini gerçekleştireceğiz. İstanbul için tarihi bir seçim. Coşkulu bir atmosfer olacak. 31 Mart’ın işaret fişeği bugün buradan atılacak. İstanbul’un biriken sorunları var; kentsel dönüşü, metro, İETT.. Dirençli ve risksiz İstanbul olacak. Odağımıza sadece İstanbul’u koyduk. Sayın Kurum'u 1 Nisan itibariyle görevlendireceklerini düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.

HAYDAR ALİ YILDIZ: DÜNYA BİZİ DUYACAK

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, 'İhmal edilen sorunlar çözülecek. Burası tıklım tıklım olacak dünya bizi duyacak. Demokratik olgunluğun göstergesi olacak. İstanbul’un geleceği konusunda seçim önemli.' şeklinde konuştu.