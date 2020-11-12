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Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi pozitif çıktı

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AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dün yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci, inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp, aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kuralarına uyarak, inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz."

 

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