AK Parti binasına taşlı saldırıda bulunan şüpheli kamerada

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Zihni Derin Caddesi üzerinde AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Partinin camlarının kırıldığı olayda, mobese görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı Metin A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Bölgeden koşarak uzaklaşan şüpheli, asayiş ve polis merkezi ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Metin A.'nın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Mobese görüntülerinde şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, çevrede keşif yaptıktan sonra camlara taş atıp koşarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve uyuşturucu-uyarıcı madde bulundurmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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"PARTİ OLARAK OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"

Olay sonrasında açıklama yapan Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, "Bugün saat 21.40 sularında il başkanlığımıza taşlı bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay sonrası emniyet birimlerimiz gerekli çalışmayı yaparak bir şüpheliyi gözaltına almış bulunmaktadır. Muğlamız yıllardan bu yana demokrasiyi özümsemiş, farklı fikirlere saygı duyan bir kentimiz olup seçim dönemlerinde dahi gerek farklı siyasi görüşlere, gerek farklı siyasi partilerle birlikte bu yarışı geçirmiş ve bu konuda başarıyla sınav vermiş bir ilimizdir. Bu çerçevede bu yapılan saldırıyı öncelikle demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak görmekteyiz. Muğlamıza yakışmamıştır bu anlamda ve bu saldırıyı yapanları kınıyoruz. Parti olarak da olayın takipçisiyiz. Şikayetçiyiz ve davacıyız. Olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Şu anda bir kişinin gözaltında olduğu bilgisi var ama tabii ki bu ifadelerden sonra netleşecek. Kamera kayıtlarını aldılar, neticelenmesi lazım" dedi.