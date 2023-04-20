AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! Kurtulmuş: Saldırıyı gerçekleştiren zanlı gözaltında

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Olay, saat 16.00 sıralarında yaşandı. AK Parti Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi, parti binasına ateş açtı. Saldırıının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

Sosyal medyadan açıklama yapan AK Partili Kandemir, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.





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KURTULMUŞ: ZANLI GÖZALTINDA

AK Partili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Henüz netleşmiş bir detay yok. Şu anda saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltında. Kısa sürede olayın detayları ortaya çıkacaktır. Hepimizin bu olayı kınaması lazım. Seçimin yaklaştığı, adayların yarış içerisinde olduğu bu dönemde bu tür provokasyonlar olabilir. Bunlara karşı milletimizin duyarlı olması gerekiyor. Saldırıyı çok açık şekilde ve şiddetle kınıyoruz. Yapılan saldırı AK Parti kimliğine değil Türkiye demokrasisine yapılmıştır. İnşallah ümit ederiz ki bir kişinin gözü dönmüşlüğüne maruz kalmışızdır. Devam eden bir emniyet soruşturması var, ortaya çıktıkça emniyet bilgileri paylaşacaktır. Siyasetçiler olarak provokasyonlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

"BİRİLERİ SOKAKLARI HARAKETLENDİRMEK İÇİN YOĞUN GAYRET İÇERİSİNDE"

Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Coşkun Başbuğ, AK Parti binasına gerçekleştirilen saldırıyla ilgili CNN TÜRK'te değerlendirmelerde bulundu.

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Saldırıların periyodik hale geldiğini belirten Başbuğ, şu ifadeleri kullandı;

Birileri sokakları haraketlendirmek için yoğun gayret içerisinde. Seçimde bizim hep ön plana çıkardığımız, "güvenlik" konusu olmuştur. Çünkü endişelerimiz vardı. Bu endişeler de sokakları hareketlendirmek için bir takım kirli planların yapıldığı yönündeydi. Şimdi seçim yaklaştıkça benzer tepkilerin maalesef sahaya yansıdığını görüyorsunuz.

İYİ Parti ile başlayan süreç, arkasından CHP, şimdi de AK Parti. Bu saldırılan planlı saldırı mı yoksa gelişi güzel münferit bir tepki saldırı mı bilmiyoruz. Ancak burada önemli olan husus şu; liderlere tansiyonu düşürmek için önemli görev düşüyor.

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