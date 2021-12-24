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AK Parti binasına bombalı tuzak! Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyor

#Bomba#AK Parti#Zeytinburnu

Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu ortaya çıktı. Uzman ekiplerce İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda detaylı şekilde incelenen patlayıcıyla bağlantılı olduğu sanılan ve kutuyu bina önüne bırakan 1 kişi tespit edildi. Belirlenen eşkale uygun robot resmi çizilen ‘şüpheli’ her yerde aranırken, saldırı talimatını verenlerin kim ya da kimler olduğu güvenlik birimlerince çok yönlü olarak araştırılıyor.

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Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne Salı günü gece saatlerinde bırakılan karton kutu, polisi alarma geçirmişti. Kutuda kurulu bir düzenek fark eden özel kıyafet giyen bomba imha uzmanları paketi kontrollü şekilde uzaktan fünyeyle patlatmıştı.

ZAMAN AYARLI OLDUĞU ÖĞRENİLEN EYP İMHA EDİLDİ

Kontrollü patlatmanın ardından polis ekiplerince incelenen pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, imha edilen kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi. Uzman ekiplerce İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda detaylı şekilde incelenen patlayıcıyla bağlantılı olduğu sanılan ve kutuyu bina önüne bırakan 1 kişi tespit edildi. Söz konusu caddenin bulunduğu bölgedeki kameralar ayrıntılı olarak izleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirlendi.

AK Parti binasına bombalı tuzak Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyor

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OLAYIN ARKASINDAKİ ÖRGÜT ARAŞTIRILIYOR

Belirlenen eşkale uygun robot resmi çizilen ‘şüpheli’ her yerde aranırken, saldırı talimatını verenlerin kim ya da kimler olduğu güvenlik birimlerince çok yönlü olarak araştırılıyor.

Öte yandan düzeneği kuran failin yakalanmasının ise an meselesi olduğu kaydedildi.

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