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AK Parti Belediye Meclis Üyesi'nin arabasına silahlı saldırı

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#Mahmut Dirier#Şanlıurfa#AK Parti
AK Parti Belediye Meclis Üyesinin arabasına silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 14:31

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, evine gitmekte olan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier’in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Dirier, yara almazken saldırıyı gerçekleştirenler aranıyor.

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Olay, gece saatlerinde Birecik’in Kural Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier’in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı. Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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#Mahmut Dirier#Şanlıurfa#AK Parti

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