AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi

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AK Partili Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi’nde görev yapan doktorlar yaptı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi.



CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram ise AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal hakkında şu bilgileri paylaştı:



5 damarında tıkanıklık tespit edildi, anjiyoya alındı. Şu dakikalarda by-pass ameliyatına alındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

