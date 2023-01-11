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Başörtüsüne anayasal güvence… AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz: Düzenleme önümüzdeki hafta gündeme alınacak

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#TBMM#Ankara#MHP
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 12:26

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP’yi ziyaret etti. Görüşme ardından AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Partili Yılmaz, 'Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık.' dedi.

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AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül’le bir araya geldi. Görüşmede 'başörtüsü düzenlemesi' ele alındı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz görüşme sonrasında açıklamalarda bulunurken, 'Bu değişikliği 85 milyon destekliyor. Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık.' dedi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu:

Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık.

Bütün partiler milletten talimat alırlarsa bu değişikliği destekleyeceklerini düşünüyorum. Ziyarete uygun olmadığını ifade ettiler. Bu anayasa değişikliğini desteklemiyoruz diye bir söylemleri var mı? Milletin verdiği kararın bugüne kadar şaştığı görülmemiştir diyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.

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Başörtüsüne anayasal güvence… AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz: Düzenleme önümüzdeki hafta gündeme alınacak


Komisyonlarda Genel kurulda uzlaşmaya açığız. Siyasi bir amacımız yoktur. İstediğimiz milletimizin gündemine getirilen suni gündemin ortadan kaldırılmasıdır.

İçinizden hangisi kuvvetler ayrılığı diyeceksiniz, ondan sonra mahmekeye gidip Bir milletvekili yasaları çıkardır, çıkardığı yasalara da ilk önce kendisi uyması lazım. Bir diğeri de neydi şehit yakınına küfür etti. Milletin kırmızı çizgilerini geçen durumlarda en doğal şeydir. Anayasa Değişikliği ile bu durumu karıştırmamak gerekir. Milletin hükmüne kararına, şimdiden razıyız.

Bu iki maddelik Anayasa Değişiklik teklifinin süreçlerini ele aldık. Biz de MHP grubu olarak bütün milletvekillerimizle imza vermiştik. Bu süreç artık başladı. Önümüzdeki günlerde komisyon süreci, ardından Genel Kurul süreçleri işlenecek. Diğer partilerin Genel Kurul safahatında tutumları net ortaya çıkacaktır. Bu değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edileceğini düşünüyoruz.

Başörtüsüne anayasal güvence… AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz: Düzenleme önümüzdeki hafta gündeme alınacak

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DOKUNULMAZLIK ÜZERİNDEN PAZARLIK İDDİASI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise sürecin başladığını belirtirken, 'Bu gözünüzün üzerinde kaşınız var gibi bahanelerin üretilmemesi gerekir. Dokunulmaz dosyasının Meclis'e gelmiş olması, Anayasa Değişiklik Teklifine katılmama gerekçesi olamaz. Böyle de bir pazarlık olamaz. Ortada gayet net 2 maddelik bir teklif var. Doğrudan faaliyetimiz ve işleyecek süreç bu doğrultuda olacaktır. Aksi halde bu tutumlar bahaneden öteye geçmez.' değerlendirmesinde bulundu.

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