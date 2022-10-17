AK Parti'den Bartın için Araştırma Komisyonu teklifi

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turan, şunları söyledi:

"Tüm partilerimizden sağduyu ile meseleye yaklaşmasını ümit ediyorum. Yarın Enerji Bakanımız TBMM’ye bilgilendirme yapacak. Bakanımızın sunumundan sonra tüm partilerimizin 10’ar dakikalık değerlendirmesi olacak.

Gündemimizde Lübnan tezkeresi var. Onun bir yıl daha uzatılmasını görüşmeyi planlıyoruz. Ayrıca çarşamba günü grup toplantımız var. Bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi’ye partimize katılım töreni dolayısıyla rozet takmasını ön görüyoruz

Anasaya düzenlemesi… Bakanımızın öncülüğünde önemli mesai harcadılar. Bizler 24. ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile soracağız Cumhurbaşkanımıza. Çıkan kararı da kamuoyuna duyuracağız. İki konuya ilişkin teklifimiz de hazır. Ama hangisi geçerli olur, hangisi olmaz son bir arzdan sonra değerlendireceğiz."