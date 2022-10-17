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AK Parti'den Bartın için Araştırma Komisyonu teklifi

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#Bartın#Amasra#AK Parti
AK Partiden Bartın için Araştırma Komisyonu teklifi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 16:17

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti grubu olarak Bartın ile ilgili Meclis'e Araştırma Komisyonu kurulması teklifinde bulunacağız" dedi.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turan, şunları söyledi:
"Tüm partilerimizden sağduyu ile meseleye yaklaşmasını ümit ediyorum. Yarın Enerji Bakanımız TBMM’ye bilgilendirme yapacak. Bakanımızın sunumundan sonra tüm partilerimizin 10’ar dakikalık değerlendirmesi olacak.

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Gündemimizde Lübnan tezkeresi var. Onun bir yıl daha uzatılmasını görüşmeyi planlıyoruz. Ayrıca çarşamba günü grup toplantımız var. Bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi’ye partimize katılım töreni dolayısıyla rozet takmasını ön görüyoruz

Anasaya düzenlemesi… Bakanımızın öncülüğünde önemli mesai harcadılar. Bizler 24. ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile soracağız Cumhurbaşkanımıza. Çıkan kararı da kamuoyuna duyuracağız. İki konuya ilişkin teklifimiz de hazır. Ama hangisi geçerli olur, hangisi olmaz son bir arzdan sonra değerlendireceğiz."

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