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AK Parti, Ardahan'da seçim sonucuna itiraz etti: Aradaki fark 158

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#Ardahan#AK Parti#Secim2024
AK Parti, Ardahanda seçim sonucuna itiraz etti: Aradaki fark 158
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 23:58

Ardahan'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Faruk Demir, en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'dan 158 oy fazla aldı. AK Parti yönetimi tarafından Çıldır ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz yapıldı.

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Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi. CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı. 158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti’nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek.

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#Ardahan#AK Parti#Secim2024

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