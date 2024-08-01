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AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti

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#Tuğrul Türkeş#AK Parti#Osman Kavala
AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 00:58

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'nın da arasında olduğu bazı Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret ettiğini bildirdi.

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AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğrul Türkeş, süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemediğini belirttiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.

 
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#Tuğrul Türkeş#AK Parti#Osman Kavala

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