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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara 100 yılda aldığı hizmeti 5 yılda alacak

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#AK PARTİ#Turgut Altınok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 14:04

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, CNN TÜRK'te Dice Canova'nın sorularını yanıtladı. Turgut Altınok, 'Ankara’yı raylı sistemlerle donacağız. Projelerimiz hazır kısa zamanda tanıtım yapacağız.' dedi.

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ankara’da ciddi bir trafik problemi var. Soğukta vatandaşlarımız kuyruklarda bekliyor. Dün Ulaştırma Bakanımız ile çalışmalar yaptık. Ankara’ya beklentisi olan müjdeyi yakında vereceğiz. Ankara büyükşehirin ciddi bir bütçesi var. Ancak Ankara bunu yeterli değerlendirmedi.

Ankara’yı raylı sistemlerle donacağız biz söylediğimiz yaparız. 5 yılda ciddi metro ağı yapacağız. Kuyruklarda bekleme dönemini Ankara’da bitireceğiz. Yeni duraklar gelecek ısıtmalı ve soğutmalı. Projelerimiz hazır kısa zamanda tanıtım yapacağız. Keçiören'deki metro ağımızı da genişleteceğiz. Havaalanı metrosunun projesi hazır yakında açacağız. Derdimiz de sevdamız da Ankara. Birçok projemiz var. Laf değil, icraat yapmalıyız.

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'ANKETLERDE MANSUR YAVAŞ'IN ÖNÜNDEYİM'

Mansur Yavaş'tan önde çıktık anketlerde. Keçiören’de az bütçe ile yaptıklarımız Ankara için neler yapacağımızın teminatı. CHP'li vatandaşlar da bana oy vereceğini söylüyor.

Ankara sanal başkan istemiyor. Biz sokaklarda halkımızla birlikte olduk. Gönül, halk belediyeciliği yaptık. Halka dokunacaksınız. Ankara’nın her köşesinde Altınok olacak. Her ilçeyi gezeceğim. Ankara, 100 yılda aldığı hizmeti 5 yılda olacak.

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Bütün Ankaralıların adayıyız. Ben eser ve hizmet adamıyım Ankara bunu görecek. Yine bütün Ankara’yı kucaklayacağız. Ankara layık olduğu hizmetleri alacak. Ankara’yı dünya başkenti yapacağız.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara 100 yılda aldığı hizmeti 5 yılda alacak

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İŞ BİRLİĞİ OLACAK MI?

Görüşmeler sürüyor, bitmeden bir şey söyleyemem.

MELİH GÖKÇEK SORUSUNA YANIT

Kimseyle küskünlüğüm dargınlığım yok. Şahsi hiçbir kırgınlığım olamaz dolayısı ile. Biz herkesi kucaklıyoruz. İntikam hırsımız yoktur. Benim yapımda yoktur. Herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışımız oldu.

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#ANKARA#AK PARTİ#Turgut Altınok

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