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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ile İl Başkanı Şahin trafik kazası geçirdi

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#Afyonkarahisar#İbrahim Yurdunuseven#Trafik Kazası
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ile İl Başkanı Şahin trafik kazası geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 00:04

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin ile 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yurdunuseven ile Şahin'in, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaptığı belirtildi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ile İl Başkanı Şahin trafik kazası geçirdi

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#Afyonkarahisar#İbrahim Yurdunuseven#Trafik Kazası

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