AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ile İl Başkanı Şahin trafik kazası geçirdi

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Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin ile 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yurdunuseven ile Şahin'in, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaptığı belirtildi.