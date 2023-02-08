AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş deprem kurbanı

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Haberi AK Parti Aydın vekili Metin Yavuz sosyal medyadan “AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş’ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rab’bim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekânları cennet olsun” diye duyurdu. Taş’ın danışmanı Çetin Sayıcı, Taş’ın Adıyaman merkezde, aile apartmanında depreme yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, “Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman’a da uğrayacağım. Yarın (bugün) sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım” ifadelerini kullandı.