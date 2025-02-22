AK Parti 8. Olağan Kongresi yarın... Erkan Kandemir: 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Kongremizde uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu görüyoruz. Hem büyükelçiler düzeyinde hem siyasi parti temsilcileri anlamında, dünyanın dört bir tarafından kongremize pek çok yabancı devlet insanı teşrif buyuracak. Onları ağırlayacağız. Sadece Türkiye için değil bu kongre dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Yarın Türkiye'mizin 4 bir yanından teşkilatlarımız, sevenlerimiz bu salonda olacaklar. Bizler de kongre süreçlerinde bu işin konseptini, anlamını, ortaya koyacak bir çalışma yapıyoruz. 14 Ağustos partimizin kuruluşuyla birlikte süreçlerimize başlamıştık. Sonrasında 81 ilde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Yarın bunu icra edip kampanyamızı sürdüreceğiz. Yeni film çalışmalarımız ve sahne performansları olacak. Asıl vurucu nokta Cumhurbaşkanımızın konuşmaları noktasında dünyaya vereceği mesajlar olacaktır. Türkiye'nin her bir yanından meslektaşlarımız yola çıktılar. Burada birçok organizasyon gerçekleştirdik. Hepsinden de coşkuyla ayrıldık. Bizim sahne performansı dediğimiz filmde bir ayrıntı var. Yarın onu görecekseniz. İşin sürpriz tarafı olduğu için yarına bırakalım" ifadelerini kullandı.