AK Parti 7 Ekim’de kongreye gidiyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısının ardından Çelik, özetle şunları söyledi:

GÜÇLÜ HAZIRLANIN TALİMATI: “Büyük kongre öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirdik. ‘Yerel seçimlere güçlü şekilde hazırlanma’ talimatlarını vermişlerdir Genel Başkanımız. Milletimizin arzu ettiği yönetime kavuşamayan şehirlerimizin yeni dönemde güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için gerekli talimatları verdiler.

KILIÇDAROĞLU SEÇİM SONUCUNU ALGILAMADI: Seçim sonucunu algılamayan tek kişi Kılıçdaroğlu’dur. Bir açıklama yaptı, ‘Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz’ dedi. Bununla ilgili de yarım yamalak bildiği bir takım tarihi bilgileri ortaya koymuş. Tehlikeli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Ağır bir yenilgi almıştır, 7’li masa kurmuş ve sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu, CHP’de görev süresi bitmesine rağmen koltukta.

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AKŞENER’İN ‘İTTİFAKSIZ YOL’ AÇIKLAMASI: Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı’nın birliğinin altını bir kez daha çizdi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Birkaç ay öncesine kadar her biri cumhurbaşkanlığı yardımcılığı almak isteyen, 7’li masa kuranlar ayrı hareket edeceğini, diğerlerinin yanlış yaptığını söylüyor.”

ERDOĞAN-PUTİN SOÇİ’DE GÖRÜŞECEK

- Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesiyle ilgili şöyle dedi: “Dünyanın gıda krizi ile karşı karşıya kalmaması için diplomasiyi Cumhurbaşkanımız yürüttü. Soçi’de görüşme olacaktır. Bu ziyaretle birlikte ‘Tahıl Koridoru’ konusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceğini değerlendiriyoruz.”