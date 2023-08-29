×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti 7 Ekim’de kongreye gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#Kongre
AK Parti 7 Ekim’de kongreye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7 Ekim’de kongre kararının alındığını belirterek, “Büyük kongrelerimiz partimizin tarihi açısından özelliklere sahip olduğu kadar Türk demokrasisi açısından da önemli kilometre taşlarını teşkil eder. 7 Ekim’de de güçlü değerlendirmeler yapılacak” dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısının ardından Çelik, özetle şunları söyledi:

GÜÇLÜ HAZIRLANIN TALİMATI: “Büyük kongre öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirdik. ‘Yerel seçimlere güçlü şekilde hazırlanma’ talimatlarını vermişlerdir Genel Başkanımız. Milletimizin arzu ettiği yönetime kavuşamayan şehirlerimizin yeni dönemde güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için gerekli talimatları verdiler.

KILIÇDAROĞLU SEÇİM SONUCUNU ALGILAMADI: Seçim sonucunu algılamayan tek kişi Kılıçdaroğlu’dur. Bir açıklama yaptı, ‘Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz’ dedi. Bununla ilgili de yarım yamalak bildiği bir takım tarihi bilgileri ortaya koymuş. Tehlikeli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Ağır bir yenilgi almıştır, 7’li masa kurmuş ve sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu, CHP’de görev süresi bitmesine rağmen koltukta.

Haberin Devamı

AKŞENER’İN ‘İTTİFAKSIZ YOL’ AÇIKLAMASI: Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı’nın birliğinin altını bir kez daha çizdi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Birkaç ay öncesine kadar her biri cumhurbaşkanlığı yardımcılığı almak isteyen, 7’li masa kuranlar ayrı hareket edeceğini, diğerlerinin yanlış yaptığını söylüyor.”

ERDOĞAN-PUTİN SOÇİ’DE GÖRÜŞECEK

- Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesiyle ilgili şöyle dedi: “Dünyanın gıda krizi ile karşı karşıya kalmaması için diplomasiyi Cumhurbaşkanımız yürüttü. Soçi’de görüşme olacaktır. Bu ziyaretle birlikte ‘Tahıl Koridoru’ konusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceğini değerlendiriyoruz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Ömer Çelik#Kongre

BAKMADAN GEÇME!