AK Parti 25. yılını kutluyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği mesajlarda

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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 25. Yıl Özel Mitingi'ne halkla buluşacak.

Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Mitinge 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. 100 binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikte, drone ve mapping gösterileri de olacak.

25. YILA ÖZEL MADALYON

AK Parti 25. yıl etkinliğine özel madalyon hazırlandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş plağa basılacak. 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.

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BAHÇELİ ÖZEL ÇELENK GÖNDERDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na kırmızı beyaz karanfillerle bezeli çelenk gönderdi. Çelengin alt tarafında ise beyaz ve turuncu karanfillerden oluşan 25 yazısı dikkat çekiyor.

25 GENÇ İLE BİRLİKTE OTURACAK

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dışında bakanlar, parti yöneticileri ve protokol üyeleri dahil herkes ayakta olacak.Programın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın, doğum günü 14 Ağustos olan 25 gençle birlikte oturacak olması. Bu 25 gencin ortak özelliği ise doğum günlerinin 14 Ağustos olması olacak. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan programda, gençlere de özel bir yer ayrılacak.

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GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MESAJLARINDA

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova Başkent Millet Bahçesi’ndeki son durumu canlı yayında anlattı. Dicle Canova, “AK Parti çeyrek asırdır Türk siyasetinde yer alan bir parti ve çeyrek asırdır da tek başına iktidar olan bir parti. Bundan sonra neler yapılacak? Açıkcası geleceğe dair burada bir siyset vizyon belgesi de dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı konuşmada sadece geçmişi ve yapılanları özetlemeyecek bundan sonrasına AK Parti’nin yeni hedeflerini yeni Türkiye vizyonunu da açıklayacak. Parti kaynakları cumhurtiyet tarihinideki en tarihi konuşmalardan biri olacağını ifade ediyor.

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Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiği bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem içeriye hem dışarıya dönük vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Kutlama milletle çıkılan yolda milletle birlikte yapılıyor. Alanda kimse için bir oturma alanı hazırlanmadı. Herkes ayakta iç içe birlikte olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını dinleyecek.” dedi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek miting öncesinde vatandaşlar alanı doldurdu. AK Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutluyor. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Miting öncesinde vatandaşlar Başkent Millet Bahçesi'ne alınmaya başlandı. Programa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görülürken, alanı dolduran vatandaşlar AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan pankartlar açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında partinin geride bıraktığı çeyrek asra ve gelecek döneme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. nAK Parti'nin 25'inci yıl kapsamında özel logo hazırlanırken, logoda Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yüksek hızlı tren, yerli otomobil ve savunma sanayisi araçlarının yanı sıra sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen figürlere yer verildi. Miting alanında da 25'inci yıla ilişkin hazırlıklar dikkat çekerken, vatandaşların açtığı pankartlar ve yoğun katılım program öncesinde alandaki hareketliliği artırdı.

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AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine yaklaşık 100 bin kişinin davet edildiği öğrenildi. Davetliler arasında partinin kurucuları, geçmiş dönem bakanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra halen görevde bulunan isimler de yer alıyor. Partinin kuruluşundan bugüne görev alan isimlerin bir araya gelmesinin beklendiği programda, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"(Sosyal medya) Kısa vade ve uzun vade bakış açısı var. Teknoloji dünyası da kendi içinde bir kırılma noktasında. Teknolojiyi doğru kurgulamak gerekiyor. Daha adil bir teknoloji ekosistemlerini hayata geçirmek gerekiyor. Yeni bir teknoloji kültürü ortaya konması gerekiyor. Kısa vadeye geldiğimizde Türkiye ortaya koyduğu yeni düzenlemelerle bu konudaki mücadeleyi yürütüyor. Geçtiğimiz süreçte 15 yaş altıyla ilgili bir düzenleme kabul edildi. Kasım ayında yasalaşacak.

ALANDAN SON BİLGİLER

Öte yandan CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek programda ilişkin son hazırlıkları şöyle anlattı:

Mitinge henüz saatler var ve hazırlıklar tamamlandı. Akşam saatlerinde vatandaşların bu alanı doldurmasını bekliyoruz. Dev bir LED ekranı önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak.

Sahnenin sağ ve sol tarafından bir senfoni orkestrası ve bir Mehter takımı olacak. AK Parti'nin 25 yıl boyunca seçim müziklerini buraya gelen vatandaşlara icra etmesi, mini bir konser vermesi bekleniyor. Devlet Bahçeli’nin göndermiş olduğu çelenk de sahneye getirildi.

AK Parti 25. yılı dolayısıyla kapsamlı bir kampanya çalışması başlattı. Bir logo tasarlandı. O logoyu sahnenin sağ tarafından görüyorsunuz. Logoda bazı detaylar var. İki rakamın sol üstünde Milli Muharip uçak Kaan'ı görüyorsunuz. Ortasına doğru indiğinizde devasa bir yol görüyorsunuz. Yeni inşa edilen otoyolları gösteriyor. İkinin tabanında da Türkiye Cumhuriyeti'nin sondaj gemisi filosunu gösteren bir ikon yer alıyor. 5 rakamının altında Togg'u görüyorsunuz, yukarıda Yavuz Sultan Selim köprüsü, arkada Ayasofya Camii, yine Çamlıca Camii de logonun içerisinde. 5 rakamının üzerinde İstanbul Havalimanı'nı ve Gökbey helikopteri görülüyor. Tüm bunlar esasında AK Parti'nin 25 yıl boyunca hayata geçirdiği hizmetlerin bir ifadesi olarak kendini bulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında siyasi vizyon belgesinin ipuçlarını verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 25'inci yılını kutluyor.

Gözden Kaçmasın AK Parti 25. yılını kutluyor Haberi görüntüle