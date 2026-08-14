AK Parti 25. yılını kutluyor! Bakanlar ve siyasilerden mesajlar

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 25. Yıl Özel Mitingi ile kutlanacak.

Ankara'daki millet bahçesinde yapılacak programa yoğun katılım bekleniyor. Sahne en az 100 bin davetlinin bulunacağı bir organizasyona göre hazırlandı. Programda senfoni orkestrası ve mehteran takımı sahne alacak. AK Parti'nin hafızalara kazınan şarkıları da ilk kez senfoni orkestrası tarafından canlı olarak seslendirilecek. 25 yıllık siyasi yolculuğu anlatan yaklaşık 20 dakikalık özel bir film de gösterilecek. Dev organizasyon öncesi bakanlar ve siyasilerden AK Parti'nin 25. yılına özel mesajlar paylaşıldı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de başlayan bu kutlu yürüyüş, çeyrek asırlık tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek geçmişin birikiminden güç alıyor, geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin, insanı merkeze alan siyaset anlayışıyla toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak, Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını bildirdi.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda eser, hizmet, yatırım ve reform siyasetiyle enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, tarımdan spora, sanayiden teknolojiye kadar her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"AK Parti, anayasal ve demokratik reformlara öncülük ederek demokratik hukuk devletini güçlendirdi, milli iradeyi hedef alan her türlü saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tavizsiz bir duruş sergiledi. AK Parti, bugün, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplumsal dayanışmamızı güçlendiren; herkesin huzur, güven ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye için siyaset üretmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de başlayan bu kutlu yürüyüş, çeyrek asırlık tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek geçmişin birikiminden güç alıyor, geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha demokratik, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır."

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Çeyrek asra ulaşan yolculuğumuzda sayısız eser ve icraata imza attık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 25 yılın hikayesini milletimizle birlikte yazdık. 25 yılda gerçekleştirdiğimiz her hedef gibi önümüzdeki süreçte de insanı, emeği, üretimi merkeze alan politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Teşkilatımızla birlikte Türkiye sevdasıyla yol yürümeyi sürdüreceğiz. Hedefimiz net; üretimi, istihdamı ve ihracatıyla merkez ülke konumunu güçlendiren, terör meselesini geride bırakmış, güçlü ve büyük Türkiye! AK Partimizin 25. yaşı kutlu olsun. Nice yıllara, nice başarılara.

Haberin Devamı

Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 25 yıl önce bugün sadece bir parti kurulmadı. Milletin değerlerini ve büyük Türkiye idealini omuzlayan kutlu bir yürüyüş başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin iradesini siyasetin merkezine taşıyan, eserleriyle Türkiye’nin çehresini değiştiren AK Parti’miz; bugün 25 yıllık büyük bir mücadelenin, hizmetin ve davanın adıdır.

25. Yılın kutlu olsun AK Parti! Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır...

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 25 yılda enerji ve madencilik alanında büyük dönüşüm gerçekleştiğini belirterek, "AK Parti'mizin 25'inci yılını yeni bir enerji vizyonuyla taçlandırıyoruz. Elektrikleşme, dijitalleşme ve dayanıklılığı merkeze alan yeni bir enerji mimarisi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda enerji ve madencilik alanında atılan adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son 25 yılda enerji ve madencilik alanında büyük dönüşüm gerçekleştiğini belirten Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kızılelmamız, Türkiye'yi enerjide ve madenlerde tam bağımsız kılmaktır. Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin de yüzyılı yapmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Bu kutlu yürüyüşte en büyük gücümüz yine AK Parti olacaktır. Bu vesile ile partimizin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vizyonuyla bizlere daima yol gösteren Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyor, tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Milletimizle çeyrek asır. Türkiye geleceğe hazır."

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI YÜZDE 63'E ÇIKTI

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik üretiminde yeniliklere gidildiğini ve Türkiye'nin 70 yıllık hayali olan nükleer enerjide önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"24 yıl önce 31 bin megavat olan elektrik kurulu gücümüzü 126 bin megavata çıkardık. Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 26'dan yüzde 63'e yükselttik. 26 milyon olan elektrik abone sayısı bugün 52 milyona ulaştı. Türkiye'nin 70 yıllık hayali olan nükleer enerjide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle büyük hamleler yaptık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni modern bir enerji üssü olarak devreye alıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de her haneye doğal gazı götüreceğiz." vizyonuna dikkati çeken Bakan Bayraktar, "İktidara geldiğimizde sadece 5 ilde bulunan doğal gazı bugün 81 ile, ilçelere, beldelere ve köylere ulaştırdık. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısını 23 milyona çıkardık. Bugün 73 milyon vatandaşımız, doğal gaz konforundan yararlanabilir hale geldi. Artan talebi karşılamak için boru hatları, yer altı depoları, LNG terminalleri ve yüzer gazlaştırma tesisleriyle altyapıyı güçlendirdik." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE, DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK ENERJİ FİLOSUNA SAHİP

Bayraktar, 2016'da hayata geçirdikleri Milli Enerji ve Maden Politikası ile milli enerji filosunu kurduklarını ve Türkiye'nin dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahip olduğunu belirtti.

Karadeniz'deki doğal gaz sahasında bulunan gazın kısa sürede hizmete sunulduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahibiz. Fatih Sondaj Gemimiz, 2020'de Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Gazı üç yıldan kısa sürede milletimizin hizmetine sunduk ve bugün 4 milyon evin gaz ihtiyacını karşılar hale geldik. AK Parti, kavganın değil kucaklaşmanın, gerilimin değil dayanışmanın partisi. Bunun en somut örneklerinden biri Şırnak. 2021'de Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü keşfettik. Bir zamanlar adı terörle anılan Gabar, bugün üretimin, istihdamın ve kalkınmanın merkezi; Terörsüz Türkiye'nin simgesi haline geldi."

Yakın coğrafyadaki gelişmelerin yerli enerji kaynaklarının önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, yer altı zenginliklerini değerlendirmeyi bir tercih değil zorunluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

"YENİ BİR ENERJİ MİMARİSİ OLUŞTURACAĞIZ"

Bakan Bayraktar, "Önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik" anlayışıyla hareket ettiklerini ve madenleri çevreyle uyumlu, yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırdıklarını vurguladı.

Bayraktar, "AK Parti'mizin 25'inci yılını yeni bir enerji vizyonuyla taçlandırıyoruz. Elektrikleşme, dijitalleşme ve dayanıklılığı merkeze alan yeni bir enerji mimarisi oluşturacağız. Yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracak, doğal gaz ve elektrik altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Enerjimizi daha verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu sürekli iyileştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sadece mavi vatanda değil, Somali'de, Irak'ta, Libya'da ve Pakistan'da da yeni başarı hikayeleri yazacaklarının altını çizen Bakan Bayraktar, yeni teknolojilerle yurt içinde ve dışında petrol ve doğal gaz üretimini artıracaklarını kaydetti.

Akkuyu'dan ilk elektriği üreterek Türkiye'yi nükleer lige taşıyacaklarını söyleyen Bayraktar, Sinop, Trakya ve küçük modüler reaktör projeleriyle nükleer teknolojide yeni bir dönemi başlatacaklarını ifade etti.

Bakan Bayraktar, milli enerji filosunu ve küresel operasyonları büyüteceklerini vurgulayarak, "Milli şirketlerimizi küresel şampiyonlara dönüştüreceğiz. Nadir toprak elementlerini ekonomimize kazandıracak, kritik ve stratejik madenlerde rekabet gücümüzü artıracağız. Çevreyi koruyarak iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Mayasında milletin duası; her adımı emekle, her satırı alın teriyle, her dönüm noktası cesaretle yazılan çeyrek asırlık bir memleket hikâyesi… Kökü bu topraklarda, ufku Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şekillenen kutlu yürüyüşümüz; nice imtihanı aşarak, gönül köprüleri kurarak, aşkını ve heyecanını hiç eksiltmeden bugünlere ulaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ilk günkü inanç ve memleket sevdasıyla; ahdimize ve milletimize sadakatle yürümeye devam ediyoruz. AK Parti’mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!

Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 14 Ağustos 2001’de Muhterem Cumhurbaşkanımız, “Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” diyerek yalnızca yeni bir siyasi hareketin değil, Türkiye için yeni bir dönemin kapısını araladı.

O günden bugüne tam 25 yıl geride kaldı…

Nice imtihanlardan geçildi, nice engeller aşıldı. Her fırtınada milletine yaslanan, her zorlukta iradesini daha da güçlendiren Muhterem Cumhurbaşkanımız; liderliğiyle, cesaretiyle ve eser siyasetiyle Türkiye’nin yakın tarihine damgasını vurdu.

“AK Parti’nin hamurunu millet yoğurmuştur.” sözü, aslında bu 25 yıllık mücadelenin de özüdür. Milletimize duyulan sarsılmaz güven, bu kutlu yolculuğa istikamet veren temel irade olmuştur.

Merhum şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ın o güzel ifadesiyle:

“Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim.” Bizim için bu 25 yılın adı da memleket sevdasıdır. Türkiye’ye inanmak, milletimizden güç almak, olmaz denilenin üzerine yürümek ve her defasında daha büyük hedeflere yönelmektir. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk; hep birlikte Türkiye olduk.

Bugün 25 yıllık tecrübenin, mücadelenin ve hizmet birikiminin üzerinde yükselen yeni bir ufka bakıyoruz: Türkiye Yüzyılı’na. AK Parti’mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Cenâb-ı Hak, Muhterem Cumhurbaşkanımıza milletimize ve ülkemize hizmet yolunda sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan eylesin. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır.

14 Ağustos 2001’de Muhterem Cumhurbaşkanımız, “Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” diyerek yalnızca yeni bir siyasi hareketin değil, Türkiye için yeni bir dönemin kapısını araladı.

O günden bugüne tam 25 yıl geride kaldı…

Nice imtihanlardan geçildi, nice engeller aşıldı. Her fırtınada milletine yaslanan, her zorlukta iradesini daha da güçlendiren Muhterem Cumhurbaşkanımız; liderliğiyle, cesaretiyle ve eser siyasetiyle Türkiye’nin yakın tarihine damgasını vurdu.

“AK Parti’nin hamurunu millet yoğurmuştur.” sözü, aslında bu 25 yıllık mücadelenin de özüdür. Milletimize duyulan sarsılmaz güven, bu kutlu yolculuğa istikamet veren temel irade olmuştur.

Merhum şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ın o güzel ifadesiyle:

“Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim.” Bizim için bu 25 yılın adı da memleket sevdasıdır. Türkiye’ye inanmak, milletimizden güç almak, olmaz denilenin üzerine yürümek ve her defasında daha büyük hedeflere yönelmektir. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk; hep birlikte Türkiye olduk.

Bugün 25 yıllık tecrübenin, mücadelenin ve hizmet birikiminin üzerinde yükselen yeni bir ufka bakıyoruz: Türkiye Yüzyılı’na. AK Parti’mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Cenâb-ı Hak, Muhterem Cumhurbaşkanımıza milletimize ve ülkemize hizmet yolunda sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan eylesin.

Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Milletimize hizmet yolunda çeyrek asrı geride bırakan AK Parti’mizin kuruluşunun 25. Yılı kutlu olsun. Toplumun tamamını kucaklayan, ülkemizde ve bölgemizde ürettiği çözüm odaklı politikalarda insanı merkeze alan, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak gören AK Parti, 25 yıl önce bugün kuruldu. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, başta eğitim olmak üzere adalet ve kalkınmada öncü bir Türkiye için ilk günkü aşk ve heyecanla bu büyük millete hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 25 yıl önce milletimizin iradesiyle başlayan büyük bir sevdanın, büyük bir yürüyüşün ve Türkiye’ye hizmet davasının bugünlere ulaşan iftiharını yaşıyoruz.

AK Parti hükümetlerimiz döneminde; Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin güveni ve desteğiyle Türkiye’miz, her alanda olduğu gibi ticarette de tarihî bir dönüşüm gerçekleştirdi.

Bugün geriye dönüp baktığımızda sadece geçen 25 yılı değil, 25 yılda Türkiye’nin nasıl büyüdüğünü, güçlendiğini ve dünyaya nasıl daha güçlü açıldığını görüyoruz.

2001 yılında 31,3 milyar dolar olan mal ihracatımızı 2025 yılında 273,3 milyar dolara yükselttik.

15,1 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı 122,6 milyar dolara çıkardık.

Mal ve hizmet ihracatımızı yaklaşık 400 milyar dolarlık bir kapasiteye taşıdık. Bu rakamlar sadece ekonomik büyüklüğü değil, Türkiye’nin üretim gücünün, girişimcilerimizin cesaretinin ve ihracatçılarımızın dünyaya açılan ufkunun büyüdüğünü gösteriyor.

TÜRKİYE ARTIK SADECE ÜRÜN DEĞİL, MARKA İHRAÇ EDİYOR

Anadolu’nun dört bir yanındaki KOBİ’lerimizi küresel pazarlara taşıyor, Türk markalarını dünyanın dört bir yanında güçlendiriyor, e-ihracatla yeni nesil ticaretin kapılarını açıyoruz.

Gümrüklerimizi modernleştiriyor, ticaretimizi kâğıttan ekrana taşıyor, yapay zekâ ve dijital teknolojilerle geleceğin ticaret altyapısını bugünden kuruyoruz.

2001’de 50 ülkede 62 merkezde bulunan ticaret müşavirliklerimiz bugün 115 ülkede 170 merkeze ulaştı.

Türkiye’nin ticaret ağı büyüdü, ihracatçımızın ufku genişledi, dünyayla kurduğumuz ekonomik bağlar güçlendi.

25 YIL ÖNCE İHRACATÇIYA PAZAR KAPISINI AÇAN TÜRKİYE…

Ve artık önümüzde çok daha büyük bir hedef var: Daha yüksek katma değer üretmek, daha güçlü Türk markaları oluşturmak, daha fazla küresel pazarda yer almak, KOBİ’lerimizi dünya ekonomisinin güçlü aktörleri haline getirmek ve Türkiye’yi küresel ticaretin en güçlü merkezlerinden biri yapmak.

İnanıyoruz ki Türkiye’nin potansiyeli, bugün ulaştığımız seviyenin çok daha ötesindedir.

Çünkü 25 yılda Allah’ın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başardıklarımız, yapabileceklerimizin en güçlü teminatıdır. Bugün 273 milyar doları aşan mal ihracatını konuşan Türkiye, yarının çok daha büyük ihracat hedeflerine yürüyebilecek güce sahiptir.

Bugün dünyanın dört bir yanında Türk ürünleri, Türk markaları ve Türk girişimcileri varsa, yarın çok daha fazla pazarda Türkiye’nin imzası olacaktır. Bugün yaklaşık 400 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat kapasitesine ulaşan Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nda ticaretini çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. Bunun için umutluyuz, bunun için kararlıyız, bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Çünkü biz AK Parti olarak 25 yıldır sadece bugünü yönetmedik; Türkiye’nin yarınlarını inşa ettik. Milletimizin azmine, girişimcimizin cesaretine, üreticimizin emeğine ve Türkiye’nin büyük potansiyeline hep inandık. Şimdi bu inançla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda Ticaretin Yüzyılı yapmak için yolumuza devam ediyoruz. 25 yılda Türkiye büyüdü, ticaretimiz güçlendi, ihracatçımızın dünyadaki ayak izi genişledi. Şimdi Türkiye’nin önünde yeni pazarlar, yeni markalar, yeni başarılar ve çok daha büyük hedefler var. Geçmişin başarılarından aldığımız güçle, geleceğin büyük Türkiye’sine yürüyoruz. Aynı sevdayla, aynı inançla, aynı kararlılıkla…

MİLLETİMİZLE ÇEYREK ASIR, TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 25 yıl boyunca Türkiye’nin yükselişine omuz veren büyük bir dava, bugün milletimizin gönlünde köklü bir hikâyeye dönüştü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin hayallerini gerçeğe, kararlılığını büyük eserlere dönüştüren bu büyük yürüyüşe omuz veriyoruz. Çeyrek asırlık bu kutlu yürüyüş nice yıllara, nice eserlere ve Türkiye’nin daha büyük yarınlarına uzansın…

Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 25 yıl önce milletimizin iradesiyle başlayan yürüyüş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güçlü, saygın ve belirleyici bir aktör haline geldiği büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Milletimizin her seçimde ortaya koyduğu güçlü irade ve verdiği destek; dış politikada uzun vadeli, stratejik ve cesur adımlar atmamıza, değişen dünyanın şartlarını doğru okuyarak Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmemize zemin hazırladı.

Bugün Türkiye'nin "krizlerin çevrelediği bir coğrafyada kendi istikametini tayin eden, barış, istikrar ve işbirliği için sorumluluk üstlenen, bölgesinin ve dünyanın geleceğine ilişkin söz ve vizyon ortaya koyan bir ülke olduğunu belirten Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Bu 25 yıllık yürüyüşte, teşkilatlarımızdan sandık başında iradesini ortaya koyan vatandaşlarımıza, kuruluşundan bugüne AK Parti'ye gönül ve emek veren herkese ait bir pay, bir iz, bir alın teri vardır."

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletin desteğiyle Türkiye'yi daha güçlü kılan" ve "dünyaya daha adil bir gelecek için söz söyleyen bu yürüyüşü" kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Fidan, mesajında "Geçirdiğimiz 25 yıl, gelecek yüzyılın habercisidir. AK Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Her sayfası alnımızın akı, her satırı milletimizin duasıyla yazıldı. 25 yıldır bu dev eserin her sayfasına büyük reformlar ve unutulmaz hizmetler kazıdık. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aynı inanç ve ilk günkü heyecanla Türkiye Yüzyılı'nı yazmaya devam ediyoruz. AK Parti 25 yaşında. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 25. yılımıza kavuştuk. Tabii bir siyasi partinin 25. yılına kavuşması ve bu kadar uzun bir yol yürüyerek böyle bir sonuca ulaşması çok müstesna bir şey. O açıdan baktığımızda 25. yılımızı kutlamamız bizim için bir düğün, bir bayram niteliğinde. Siyasi tarihte az bulunur şekilde kesintisiz bir iktidarla bütün bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz. Bu 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında 250 yıllık yol yüründü.

Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'de kurumsallaştırdığı siyaset yapma biçimi en kıymetli şeylerin başında geliyor. Çünkü bütün bunları siyaset yaparak, toplumla buluşma biçiminizi doğru kurarak, toplumun verdiği onay sayesinde elde ettiğiniz iktidarla gerçekleştirebiliyorsunuz.

İktidara gelmemizden önce siyasi hayat toplumsal merkezden kopmuştu. Aslında toplumsal merkez, kendi taleplerini siyasi temsile dönüştürecek yeni bir siyasal organizasyon talep ediyordu. Dolayısıyla AK Parti kurulduğu andan itibaren toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir merkez parti olarak ortaya çıktı. Yukarıdan aşağıya siyaset değil, yani devletten millete doğru siyaset değil, milletten devlete doğru siyaset şeklinde bir anlayışın ortaya koyulması ve bunun her alana yayılarak yapılması çok önemli.

AK Parti'yi ayakta tutan, milletimizle kurduğu doğru bağ ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu siyaset tarzını AK Parti'nin temel dinamiği, omurgası olarak koruma konusundaki liderliğidir. Bu çerçevede bu bağ kurulmuştur ve AK Parti, bu kadar uzun bir yolu halen milletin teveccühüne en yüksek sahip parti olarak sürdürmektedir.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 25 yıllık büyük başarı hikâyemizi gururla kutlamaya hazırız.

Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın AK Parti 25. yılını kutluyor Haberi görüntüle