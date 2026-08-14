AK Parti 25. Yıl Vizyonu'nu açıkladı: İkinci çeyrek asır için yeni yol haritası

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AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünde gelecek 25 yıla ilişkin yol haritasını içeren vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ön sözünü kaleme aldığı belgede, ikinci çeyrek asır için temel hedefin, Türkiye’nin yalnızca küresel değişime uyum sağlayan değil, “değişime yön veren” bir ülke haline gelmesi olduğu belirtildi.

10 ana bölümden oluşan vizyon belgesinde, “Küresel Sistemde Öncü Ülke”, “Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye”, “Milli Teknoloji ve Dijital Egemenlik”, “Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa”, “Güçlü Aile, Müreffeh Toplum”, “Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün”, “Geleceğin Mimarı Gençlik” ve “Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye” başlıkları öne çıktı.

Belgede, yeni ve kuşatıcı anayasa gelecek vizyonunun en önemli bileşenlerinden biri olarak gösterildi. İnsan merkezli, sivil iradeye dayanan, özgürlük alanlarını genişleten ve denge-denetleme mekanizmalarını güçlendiren yeni bir anayasa hedefi ortaya konuldu.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye sürecine de geniş yer ayrılan belgede, sürecin herhangi bir arabulucu olmadan ve kamu düzeni ile güvenlikten taviz verilmeden sürdürüldüğü belirtildi. Vizyon belgesinde "Devletimizin yürüttüğü etkin mücadele neticesinde PKK terör örgütü 2025 yılında kendini feshetme kararı almış ve silahlarını bıraktığını açıklamıştır. Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında, Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Bu süreç, herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden ve güvenliğinden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hedefin Türkiye ile sınırlı olmadığı, Suriye ve Irak başta olmak üzere “Terörsüz Bölge” vizyonunun da hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

ENERJİ

Enerjide ise yeni nükleer santraller ve küçük modüler reaktörlerin yanı sıra rüzgâr, güneş, hidrojen, enerji depolama ve akıllı şebeke yatırımlarının artırılması hedeflendi. Türkiye’nin enerjinin yalnızca taşındığı bir ülke değil, üretildiği, satıldığı ve enerji teknolojilerinin geliştirildiği bölgesel bir üs haline getirilmesi amaçlandı.

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Yapay zekâ, siber güvenlik, yerli teknoloji ve “milli veri, yerli model” yaklaşımının da öne çıktığı belgede; aile ve nüfus politikalarının güçlendirilmesi, gençlerin aile kurmasının önündeki ekonomik ve sosyal engellerin azaltılması, kadınların çalışma hayatına katılımının desteklenmesi ve eğitim-istihdam uyumunun geliştirilmesi hedeflerine yer verildi.

SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Yeşil dönüşüm başlığında ise 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi yinelenirken, atık geri kazanım oranının 2035’te yüzde 60’a, 2053’te yüzde 70 seviyelerine çıkarılması hedeflendi.

Belgenin sonuç bölümünde, AK Parti’nin ikinci çeyrek asır vizyonu; Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim, dijital egemenlik, güçlü devlet kapasitesi, öngörülebilir hukuk ve yeşil dönüşüm alanlarında “değişime yön veren” bir ülke olması hedefi üzerine şekillendirildi.