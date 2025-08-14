AK Parti, 24’üncü yaşını kutluyor... Bugün törende ‘katılımlar’ bekleniyor

×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, bugün yapılacak olan partinin kuruluş yıldönümü programında AK Parti’ye bazı katılımların olacağını açıkladı.

AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıldönümü hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar açıklama yaptı. Acar, “AK Parti, her ne kadar 24’üncü yaşına girecek olsa da 18’lik bir yerde durduğunun ve bu heyecanla, dinamizmle, azmimizle, yol arkadaşlarımızla birlikte önemli bir süreci atlattığımızın farkında olarak, gündemimize hâkim bir şekilde projelerimizi, eser siyasetini ve aynı zamanda da Türkiye’de sadece eser siyaseti değil, vesayetlerle ve karanlığa kapalı, aydınlığa açık olan formatını, vizyonunu, misyonunu sürdürmeye devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona gelmesinin ardından AK Parti’nin 24 yılının hikâyesinin anlatıldığı belgesel gösterimi olacağını ve kendisinin selamlama konuşması sonrası Erdoğan’ın hitabını dinleyeceklerini söyleyen Acar şunları aktardı:

“Sizlerin de merak ettiği üzere bazı katılımlarımız olacak. AK Parti’mizin büyüdüğünü gösteren bu katılımlar salonda bir şekilde karşılık bulacaktır. Sokaktan aldığımız güçle, milletten aldığımız bu teveccühle yolumuza devam edeceğimiz 24’üncü yaşın diğerlerinden farkı olarak şunu belki paylaşmakta fayda var; 25. yıla kadar ilk kez bir yıllık bir kampanya dönemine girmiş olacağız. Yarın (bugün) itibarıyla startı verilecek olan bu kampanyanın arka planı, çeyrek asrı deviren bir partinin 25 yıldır neler yaptığını, Türkiye’de hangi noktalarda nerelere dokunduğunu, ürettiği milyonlarca eseri, projeyi tekrar milletimizle paylaşmak, hatırlatmak üzerine bir kampanya süreci başlatmış olacağız.”

FARKLI PARTİLERDEN KATILIM

Acar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı iddialarına ilişkin soruya “Kişiler üzerinden yaklaşımı, rozet merasiminde Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız gerçekleştirmiş olacak. Farklı partilerden katılımların karşılık bulacağını paylaşabilirim” yanıtını verdi. 

