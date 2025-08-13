×
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor

#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Siyaset
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 13:48

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001'de kurulan ve bugüne kadar girdiği tüm genel seçimlerde birinci olan AK Parti, siyaset sahnesinde 24 yılı geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 24'üncü yılını kutluyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar "(AK Parti'ye) Bazı katılımlarımız olacak. AK Parti'mizin büyüdüğünü gösteren bu katılımlar, yarın itibarıyla salonda karşılık bulacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise "24 sene içerisinde AK Parti, dünya siyasetinin sarsılmaz bir markası oldu. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında da bir markaydı, 2001 yılında da Türk siyasetinin markasıydı ve bugün, 2025 yılında da dünya siyasetinin sarsılmaz markası olarak milletimize hizmet etmeye devam ediyor" dedi.

