AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 24'üncü yılını kutluyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar "(AK Parti'ye) Bazı katılımlarımız olacak. AK Parti'mizin büyüdüğünü gösteren bu katılımlar, yarın itibarıyla salonda karşılık bulacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise "24 sene içerisinde AK Parti, dünya siyasetinin sarsılmaz bir markası oldu. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında da bir markaydı, 2001 yılında da Türk siyasetinin markasıydı ve bugün, 2025 yılında da dünya siyasetinin sarsılmaz markası olarak milletimize hizmet etmeye devam ediyor" dedi.