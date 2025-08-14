AK Parti 24. yaşını kutluyor | Siyasilerden kutlama mesajları... 'Bu kutlu meşale, Türkiye’nin kaderini değiştirdi'

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Kurulduğu günden bugüne kalbi, vicdanı ve aklı ile milletin umudu, eser-hizmet siyasetinin adı olan AK Parti, ilk günkü aşk ve heyecanla eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma dek her alanda yeni yatırımları bir bir gerçekleştirerek büyük ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya 24 yıldır devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, ülkemizin dört bir yanında, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı daha müreffeh yarınlara taşımak ve aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yerlere çıkarmak için bu kutlu yürüyüşü kararlılıkla sürdüreceğiz.

AK Parti olarak eğitim alanında insanı merkeze alan maarif anlayışımızla toplumun her kesimine eşit eğitim imkânları sunma, millî ve manevî değerlerimizle donanmış her bir evladımızın potansiyelini çağın gereğine uygun bir şekilde en üst düzeye çıkarmaya gayretle devam edeceğiz.

Bu vesileyle ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin geleceğine umut olan AK Parti’mizin kuruluşunun 24’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, bu büyük davaya gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum.