AK Parti 24. yaşını kutluyor | Siyasilerden kutlama mesajları... 'Bu kutlu meşale, Türkiye’nin kaderini değiştirdi'

'Erdemliler Hareketi' sloganı ile 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan AK Parti, bugün 24. yıl dönümünü kutluyor. Siyasiler de bu önemli günde sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı. İşte paylaşılan o mesajlar:
Aziz Milletimizin umudu, demokrasimizin teminatı, Büyük ve Güçlü Türkiye idealinin kutlu öncüsü AK Parti’mizin 24. kuruluş yıl dönümünü, büyük bir mutlulukla kutluyoruz.
14 Ağustos 2001’de yakılan bu kutlu meşale; Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin iradesiyle birleşerek Türkiye’nin kaderini değiştirdi.
AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil; bu aziz toprakların umudu, mazlumların duası, milli iradenin adı oldu.
Vesayet zincirlerini kıran, demokrasiyi, adaleti, kalkınmayı ve kardeşliği büyüten AK Parti’miz, Türkiye’yi dünya sahnesinde söz sahibi kılmış, milletimizi özgüvenle yarınlara taşımıştır.
Güçlü irade ve sarsılmaz bir inançla yazılan bu dava; Türkiye Yüzyılı’nın da teminatıdır.
Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürümemizi sağlayan, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.
Bu yolda alın teri döken, emek veren tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
Nice Ak Yıllara AK Parti.
AK Parti’nin 24 yıl önce milletimizin idealleri ve inancıyla başlayan kutlu yürüyüşü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’yi bölgesinde belirleyici, dünyada yön verici bir güç haline getirmiştir.
Milletimizin AK Parti’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği teveccüh sayesinde yakalanan huzur ve refah, ülkemizi bulunduğu coğrafyada bir istikrar adası haline getirmiş; her alanda güçlenen imkan ve kabiliyetlerimiz dünyanın dört bir köşesinde güçlü ve etkin bir diplomasi izlememizi mümkün kılmıştır.
Her adımda, her mücadelede, milletimizin iradesi ve devletimizin kararlılığıyla büyüyen bu yolculuk; Türkiye Yüzyılı’nın en büyük teminatıdır.
Türkiye için durmadan, yılmadan hep birlikte yolumuza devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde siyaset ve demokrasi tarihimizde yerini alan AK Parti’mizin 24’üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
Kurulduğumuz günden itibaren demokrasimizi güçlendirmek, Hukuk Devleti ilkesini tahkim etmek, temel hak ve özgürlükleri geliştirmek için kararlılıkla çalıştık.
Vesayetçi anlayışlara hiçbir zaman fırsat vermedik. Aziz milletimizin iradesini her şeyin üstünde tuttuk ve milli egemenlik çizgisinden bir an olsun sapmadık. Milli irade bayrağını asla yere düşürmedik.
Mensubu olmaktan onur duyduğumuz AK Parti olarak, kibirli ve millete tepeden bakan anlayışı tarihe gömdük.
Devlet ile milleti buluşturan, adaleti, insan hak ve onurunu esas alan, milli ve manevi değerlerimize dayalı bir siyaset anlayışıyla her alanda ülkemizi kalkındırdık, milletimizin refahını artırdık. Sessiz devrim sayılan önemli reformları hayata geçirdik.
Türkiye’mizi bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdik.
“Daha adil bir dünya mümkündür” idealiyle dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların ve mağdurların yanında yer aldık.
Zalimlerin adaletsizliklerini, haksızlıklarını, hukuksuzluklarını eğilmeden, bükülmeden, daima dimdik durarak her platformda haykırdık.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ve aziz milletimizin güçlü desteğiyle kutlu yürüyüşümüzü daha da ileri taşıyacağız.
Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa etmeye kararlıyız.
Nesillerimizin daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye’de yaşaması için “Terörsüz Türkiye” idealimize mutlaka ulaşacağız.
Medeniyetimizin bayraktarlığını yapan AK Parti olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin ve milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.
Demokrasimizin standartlarını yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin kapsamını genişletmeyi, her bir bölgemizi kalkındırmayı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.
Erdemliler hareketi olan AK Parti’mizi, kurulduğu günden bugüne güçlü destekleriyle iktidarda olmasını sağlayan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.
Ülkemizin aydınlık yarınları için gece gündüz demeden fedakârca çalışan, emek veren, gayret gösteren dava ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Nice AK yıllara....
Kurulduğu günden bugüne kalbi, vicdanı ve aklı ile milletin umudu, eser-hizmet siyasetinin adı olan AK Parti, ilk günkü aşk ve heyecanla eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma dek her alanda yeni yatırımları bir bir gerçekleştirerek büyük ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya 24 yıldır devam ediyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, ülkemizin dört bir yanında, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı daha müreffeh yarınlara taşımak ve aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yerlere çıkarmak için bu kutlu yürüyüşü kararlılıkla sürdüreceğiz.
AK Parti olarak eğitim alanında insanı merkeze alan maarif anlayışımızla toplumun her kesimine eşit eğitim imkânları sunma, millî ve manevî değerlerimizle donanmış her bir evladımızın potansiyelini çağın gereğine uygun bir şekilde en üst düzeye çıkarmaya gayretle devam edeceğiz.
Bu vesileyle ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin geleceğine umut olan AK Parti’mizin kuruluşunun 24’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, bu büyük davaya gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıl.
Üretimi tabana yaydık, ihracatta rekorlar kırdık, istihdamı büyüttük!
24 yıldır durmadan çalışıyor, Türkiye’yi eser ve hizmetlerle buluşturuyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti’mizle Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla yürüyoruz!
“Bugün Türk siyaset tarihine, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti’nin doğum günü olarak geçecek ve bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek çıktığımız ülkemize ve milletimize hizmet yolunda 24. yılımızı kutluyoruz.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti’mizin kuruluş hikayesi güven veren, öğretici, samimi ve doğal bir süreçtir.
24 yıl boyunca hep Milletimizle birlikte yol yürüdük, en sıkıntılı süreçlerde bile milli iradenin üzerine güç tanımadığımızı söyledik.
Adalet ve Kalkınma Partisi olarak siyaseti ülkeye, millete ve tüm insanlığa hizmet etmenin vasıtası olarak gördük.
AK Parti kurulduğu günden bu yana vesayet odaklarına, statükocu unsurlara karşı ciddi bir mücadele vermiş, tüm antidemokratik girişimlere, darbe teşebbüslerine karşı dimdik ayakta durmuştur.
AK Parti, hiçbir zaman demokrasiye, millet iradesine olan inancını kaybetmemiş, demokrasiyi savunmaktan asla vazgeçmemiştir.
Milletimiz, siyaset mühendisliklerine geçit vermeden her defasında kendi içinden doğan AK Parti’ye daha güçlü bir şekilde desteğini ortaya koymuştur.
AK Parti, 87 milyon vatandaşımızın hissiyatıyla konuşan, milletimizin umudunu gelecek hedefleri haline getiren, devlet-millet kaynaşmasına hayat veren, milletimizi tüm renkleriyle kucaklayan bir siyaseti harekettir.
Bu uzun yolculukta en büyük gücümüz Milletimize olan inancımız ve güvenimizdir. Aziz Milletimiz, ‘güçlü ve büyük Türkiye’ hedefi doğrultusunda attığımız her adımda sarsılmaz bir inançla yanımızdadır.
AK Parti olarak 24 yıldır Genel Başkanımız Erdoğan’ın güçlü liderliğinde karamsarlığa, umutsuzluğa prim vermeden, demokrasiden ve kalkınma hedeflerinden taviz vermeden, milletimizin emanetine gölge düşürmeden aşkla, heyecanla yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz.
AK Parti’nin 24. kuruluş yıldönümünün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmek, ülkemizi her alanda ‘lider ülke’ konumuna getirmek için milletimizle birlikte gönül gönüle nice yıllara.
Milletin iradesiyle inşa edilen bu 24 yıl; eğitimin yaygınlaştığı, sağlığın güçlendiği, güvenli yuvaların kurulduğu ve sosyal hizmetlerin kesintisiz ulaştığı bir Türkiye’nin hikâyesidir.
Birlik ve kardeşlikle yazılan bu hikâye, yarınların güçlü Türkiye’sine mühürlüdür.
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizle omuz omuza #24YılınHikayesi’ni hep birlikte yazıyoruz.
Bu hikâye; sabrın, azmin, eser ve hizmet siyasetiyle büyüyen Türkiye’nin hikâyesidir.
Her adımı, milletimizin desteğiyle atılmış; her başarısı, milletimizle paylaşılmıştır.
Nice yıllar, nice eserler, nice hizmetlerle bu yürüyüş devam edecek.
Başımız dik, alnımız ak yürüdüğümüz
24 yılda hayata geçirdiğimiz sayısız hizmete, #AileYılı’nda yenilerini ekleyecek; büyük ve güçlü bir aile olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.