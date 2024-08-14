AK Parti 23 yaşında: Siyasilerden kutlama mesajları... 'Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz'

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Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti, bugün 23. yılını tamamlıyor. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bakanlar ve siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Paylaşılan mesajlar şu şekilde oldu:

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU:

Milletin Sesi 23 Yaşında

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı’na doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Vizyon projelerimizden görsele sığanlar:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM:

AK Partimiz 23 yaşında.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti dev yatırımlardan, savunma sanayiine, çevre ve şehircilikten sağlığa, teknolojiye, her alanda Türkiye’ye çağ atlattı.

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On yıllardır bu memlekete, demokrasiye, sivil siyasete, topluma deli gömleği giydiren vesayetçi zihniyeti ortadan kaldırdı.

Ülkenin başına bela edilen terör örgütlerine, taşeron yapılara, devletin kılcal damarlarına sızan köksüzlere pabuç bırakmadı.

Memleket sevdalısı kadrolarıyla, vefakâr teşkilatlarıyla, hayatını bu ülkeye vakfetmiş lideriyle 23’üncü yılında da ilk günkü aşkla çalışmaya, üretmeye, ülkenin sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Nice 23 yıllara.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, “Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” diyerek, 14 Ağustos 2001'de siyaset ve demokrasi tarihimizde yerini alan AK Parti'mizin 23’üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Kuruluşunu milletimizin yaptığı AK Parti, milli iradeyi her şeyin üzerinde tutarak aziz milletimizle birlikte yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumuz AK Parti olarak, daima ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!’ bilinciyle hareket ettik, politikalarımızın merkezine her zaman insanı koyduk.

Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte TÜRKİYE olduk.

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Adaleti, insan hak ve onurunu esas alan, milli ve manevi değerlerimize dayalı bir siyaset anlayışıyla her alanda ülkemizi kalkındırdık, önemli reformları hayata geçirdik.

Gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle, temel hak ve özgürlüklerin standartlarını daima yükselttik. Vatandaşlarımızın kimliğine, inancına, yaşam tarzına yönelik ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdik.

Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışa, darbecilere, ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunan şer odaklarına asla müsaade etmedik. Demokrasimizi ve milletimizin birliğini hedef alan darbecilerin yargılanmalarını sağladık.

“Daha adil bir dünya mümkündür” idealiyle bölgemizde ve tüm dünyada mazlumların ve mağdurların umudu olduk. “Dünya beşten büyüktür” diyerek zalimlerin haksızlıkları karşısında eğilmedik, daima dimdik durduk.

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AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin kadim geçmiş ve geleneğinin kök saldığı medeniyet davamızın bayraktarlığını yapmaya, umudun, geleceğin ve icraatın adı olmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki nice 23 yıllarda toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayacak politikalar üreterek demokrasimizin standartlarını daha da yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin kapsamını sürekli genişletmeyi güçlü ve kararlı bir iradeyle sürdüreceğiz.

Kurulduğumuz günden bugüne destekleriyle AK Parti'mizin iktidarda olmasını sağlayan, birlikte yol yürüdüğümüz aziz milletimize şükranlarımı sunuyor, ülkemizin geleceği için ter döken dava ve yol arkadaşlarımıza fedakâr çalışmaları için teşekkür ediyorum.

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Milletimiz ve AK Parti'mize gönül veren teşkilatımızla birlikte zirveden yeni ufuklara yol alacak, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN:

Öyle bir Türkiye düşünün ki;

AK Parti’mizi kurduğumuzda, başarılması en zor görülen hedef,

sigortalıların herhangi bir eczaneye gidip ilaç alabilmesiydi.

Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok yol katettik, başardık.

Durmadan, yorulmadan devam edeceğiz.

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ BEKİR BOZDAĞ:

AK Parti, Hak ve halk davasının bugünkü temsilcisidir

AK Parti, kökü mazide olan atidir

AK Parti, umudun, değişimin ve geleceğin partisidir

Her Şey Türkiye İçin diyerek çıktığımız bu kutlu yolda yürümeye AK Parti, ilk günkü inanç, samimiyet ve gayretle devam ediyor.