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AK Parti 23 yaşında... Erdoğan: Herkes sahada olsun

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#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MYK
AK Parti 23 yaşında... Erdoğan: Herkes sahada olsun
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan MYK toplantısı 2 saatten fazla sürdü.

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Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan sunum yaptı. MYK’da anayasa çalışmasının önümüzdeki aydan itibaren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında başlanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bir an önce çalışmalarınızı tamamlayın, daha fazla uzatmayalım” yorumunu yaptığı öğrenildi.

Tüm birimlerin tam kadro sahada olması talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “30 yaş altı seçmen bizi yine kendimizle kıyaslıyor. Çünkü yaşı gereği önceyi bilmiyor. Onlara sürecin bütünlüğünü anlatın ve herkes sahada olsun. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına bir katkıda bulunacak olan herkesle her yerde beraber çalışmaya hazırız. Bu fikrimiz bakidir” dediği öğrenildi.

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AK Parti’nin 23. kuruluş yıldönümü kutlamalarının ana teması “Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti” olacak. Bu yıl ilk kez Genel Merkez’in yanı sıra 81 ilde de kuruluş yıldönümü kutlamaları yapılacak. 

AK Parti 23 yaşında... Erdoğan: Herkes sahada olsun

MEREDOV’LA GÖRÜŞTÜ

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’u dün Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.(ANKARA)

 

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#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MYK

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