AK Parti 11 milyon 709 bin 913 üyeye ulaştı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yargıtay'ın açıkladığı siyasi parti üye sayılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Büyükgümüş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166.612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir. AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum."

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