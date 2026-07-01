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AK Parti 11 milyon 709 bin 913 üyeye ulaştı

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#AK Parti#Üye#Ahmet Büyükgümüş
AK Parti 11 milyon 709 bin 913 üyeye ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 16:15

Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere AK Parti'nin resmi üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yargıtay'ın açıkladığı siyasi parti üye sayılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Büyükgümüş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166.612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir. AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum."

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AK Parti 11 milyon 709 bin 913 üyeye ulaştı

 

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#AK Parti#Üye#Ahmet Büyükgümüş

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