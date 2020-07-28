Ak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Birbirlerinin yerine kullanılabildikleri için aynı anlama karşılık gelmektedir. Bu durumda ak sözcüğünün eş anlamlısı “beyaz” sözcüğüdür.

Ak Eş Anlamlısı

Dilimizde birbirinin yerine kullanılan eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Eş anlamlı sözcükler yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen anlamları bakımından aynı sözcüklerdir. Bu sebeple Türkçede bulunan eş anlamlısı olan sözcüklerden bir tanesi de ak sözcüğüdür. Ak sözcüğünün eş anlamlısı aslında sıklıkla kullandığımız beyaz sözcüğüdür.

Türk Dil Kurumu da resmi sitesinde ak sözcüğünün eş anlamlısını süt, kar vb.nin rengi, beyaz, siyah ve kara karşıtı şeklinde belirtmiştir. Ayrıca Türk Dil Kurumu ak sözcüğünün mecaz anlamı olarak dürüst, temiz, sıkıntısız şeklinde belirtmiştir. Ak ve beyaz günlük yaşamda çok kullanılan sözcükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı manaya gelen beyaz ve ak sözcüklerini birbirlerinin yerine kullanabilirsiniz.