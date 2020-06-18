Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine geçebilen sözcüklerdir. Birbirlerinin yerine geçebilen bu sözcükler birbirleri için aynı durumu karşılamaktadır. Dilimizde birbirinin yerine geçebilecek onlarca g-kelime vardır.

Anlam farklılığı ya da anlam daralması yaratmayan eş anlamlı sözcükler sık sık birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu sebeple dilimizde bulunan eş anlamlısı olan kelimelerden bir tanesi de ak kelimesidir.

Ak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Birbirinin yerine geçebilen eş anlamlı sözcükler vardır. Bunlardan biri de ak sözcüğüdür. Ak kelimesi çok sık kullandığımız kelimelerden beyaz kelimesinin eş anlamlısıdır. Ak ve beyaz kelimesi birbirlerinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir.

Günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi olarak ak ve beyaz kelimeleri karşımıza çıkar. Beyaz'ın kullanıldığı yerlerde Ak kelimesi de kullanılabilir. Bu kullanımda herhangi bir anlam değişimi ya da anlam daralması görülmez. Böylece ak kelimesi beyaz kelimesiyle aynı anlama gelmektedir.