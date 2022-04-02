'Ak güvercin' mahkemelik oldu

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Siyasette ‘ak güvercin’ krizi patlak verdi. DSP, Ayhan Bilgen’in Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SES Partisi) ‘ak güvercin’ amblemini yargıya taşıyacak. DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, “En hafif deyimiyle talihsiz bir tercih olmuş” dediği SES Partisi’nin ‘ak güvercin’li amblemiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

37 YILLIK AMBLEM

“Kars eski Belediye Başkanı Sayın Ayhan Bilgen ve arkadaşları tarafından 31 Mart 2022 tarihi itibariyle kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi, kurumsal simgesi olarak lacivert zemin üzerine ağzında zeytin dalı olan beyaz güvercin logosu sunmuştur. Kendilerine ve Türk siyasetine hayırlı olması temennimizi iletiyoruz. Umudun simgesi mavi zemin üzerinde, barışın simgesi ‘Ak Güvercin’ 1985 yılında kurulmuş olan Demokratik Sol Parti’nin amblemidir ve Türk seçmeni tarafından da 37 yıldır katıldığı bütün seçimlerde bu simge kullanılmaktadır. Bu amblemin parti yetkililerince kısa zamanda değiştirilmesi dileğimiz ve beklentimiz yanında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekli yasal süreci başlatacağımızı paylaşmak isteriz.”