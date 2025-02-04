×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Güncelleme Tarihi:

#Ajet#Olumsuz Hava Koşulları#Uçuş İptalleri
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 15:00

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Perşembe günü yapılması planlanan uçuşların yüzde 20'sinin daha iptal edildiği duyuruldu. Açıklama Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapıldı. AJet de 3 gün boyunca bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada  "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 06.02.2025 tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 07.02.2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. 

Gözden KaçmasınSibirya soğukları geliyor İstanbulda kar alarmıSibirya soğukları geliyor! İstanbul'da kar alarmıHaberi görüntüle

AJET'TEN AÇIKLAMA: 3 GÜN BOYUNCA BAZI SEFERLERİMİZ İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ajet#Olumsuz Hava Koşulları#Uçuş İptalleri

BAKMADAN GEÇME!