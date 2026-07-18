Ajda’nın konserinden ilk kare

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Yemeğin özel konuklarından biri de Süperstar Ajda Pekkan’dı. Görüntüler dün yayınlandı. Tarihi programda özel eser seçkisi ile sahne alan Pekkan, “Her Yerde Kar Var, Bir Günah Gibi, Hoşgör Sen, Baksana Talihe, Ya Sonra, Bambaşka Biri” şarkılarını Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olarak seslendirdi.

Tarihi buluşmaya özel gerçekleştirdiği performansı ile büyük beğeni toplayan Süperstar, İngilizce olarak yaptığı açılış konuşmasında “Türkiye’ye ve başkentimiz Ankara’ya hoş geldiniz. Bugün NATO Lider Eşleri Programı’nın bir parçası olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Katılımınız ve teşrifiniz için teşekkür ederim. En içten saygılarımı sunuyorum” dedi.

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Türkiye için tarihi önem taşıyan yemekte Süperstar, performansı ile tüm konuklardan büyük beğeni ve alkış aldı. Her şarkısına alkışlarla eşlik eden misafirler, Süperstar’a “Bambaşka Biri” şarkısında hep birlikte ayakta eşlik etti. Daha sonra Emine Erdoğan ve lider eşleri ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Pekkan, tebrikleri de birebir kabul etti.