×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ajda’nın konserinden ilk kare

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan Konseri#NATO Zirvesi#Emine Erdoğan
Ajda’nın konserinden ilk kare
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

ANKARA’da 7-8 Temmuz’da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da zirveye katılan liderlerin eşlerini ağırladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yemeğin özel konuklarından biri de Süperstar Ajda Pekkan’dı. Görüntüler dün yayınlandı. Tarihi programda özel eser seçkisi ile sahne alan Pekkan, “Her Yerde Kar Var, Bir Günah Gibi, Hoşgör Sen, Baksana Talihe, Ya Sonra, Bambaşka Biri” şarkılarını Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olarak seslendirdi.

Tarihi buluşmaya özel gerçekleştirdiği performansı ile büyük beğeni toplayan Süperstar, İngilizce olarak yaptığı açılış konuşmasında “Türkiye’ye ve başkentimiz Ankara’ya hoş geldiniz. Bugün NATO Lider Eşleri Programı’nın bir parçası olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Katılımınız ve teşrifiniz için teşekkür ederim. En içten saygılarımı sunuyorum” dedi.

Ajda’nın konserinden ilk kare

Haberin Devamı

Türkiye için tarihi önem taşıyan yemekte Süperstar, performansı ile tüm konuklardan büyük beğeni ve alkış aldı. Her şarkısına alkışlarla eşlik eden misafirler, Süperstar’a “Bambaşka Biri” şarkısında hep birlikte ayakta eşlik etti. Daha sonra Emine Erdoğan ve lider eşleri ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Pekkan, tebrikleri de birebir kabul etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ajda Pekkan Konseri#NATO Zirvesi#Emine Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!