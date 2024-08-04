Ajan çocukları Rus olduklarını uçakta öğrendi

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Rusya ile Batı arasında perşembe günü Türkiye’de gerçekleştirilen takasla özgürlüğüne kavuşanlar arasında iki de çocuk vardı. Slovenya’da Arjantinli siyasi sığınmacı kisvesiyle yaşarken Rus casusu olmakla suçlanan Artem ve Anna Dultsev’in çocuklarının Rus olduklarını takas sırasında öğrendikleri ortaya çıktı.‘The Americans’ dizisinde olduğu gibi ebeveynlerinin Rusya için çalıştığını bilmeyen Sofia (11) ve Daniel (8) kardeşler uçak Moskova’ya doğru havalandığında durumdan haberdar oldular.

PUTİN’İ TANIMADILAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çocuklarla ilgili “Çocuklar aslında Rus olduklarını Moskova yolunda uçakta öğrendi. Rusya’nın neresi olduğunu ve Rusça bilmiyorlar. Moskova Vnukovo havalimanında onları karşılayan Rusya Devlet Başkanı Putin’i gördüklerinde ebeveynlerine ‘Bu adam kim’ gibi sorular yönelttiler. Başkan Putin de durumu bildiği için onları İspanyolca selamlayarak ‘vatanınıza hoş geldiniz’ dedi” açıklamasını yaptı. Türkiye üzerinden gelen Batı hapishanelerindeki tutuklu vatandaşlarını uçağın kapısında karşılayan Putin, çocukları “Buenas noches” diye selamlamıştı.

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RUS MUHALİFLERİN İDDİASI

Takasla ilgili ikinci ilginç gelişme Almanya’nın Bonn şehrinde yaşandı. Rusya’nın Batı’ya teslim ettiği ve önceki güne kadar siyasi görüşleri yüzünden Rusya’daki cezaevlerinde tutulan İlya Yaşin, Andrey Pivovarol ve Vladimir Karamurza basının karşısına çıkarak “Rusya’da rejim tarafından eninde sonunda cezaevinde öldürüleceğimiz veya ömrümüzün sonuna kadar kalacağımız fikrine alışmıştık. Buna rağmen kesinlikle takas edilmek istemedik. Putin aslında bizden kurtulmak için takası bahane ederek yasa dışı yöntemle bizi sınır dışı etti. İlk hedefimiz yakın gelecekte vatanımız Rusya’ya geri dönmektir. Putin ile Rusya eş anlamlı kavram ve kelimeler değildir. Biz Putin’in hazırladığı af kararnamesini onaylamadık. Serbest bırakılmamız yönünde başvurumuz olmadı. Putin’in ajanları bizi kolumuzdan tutarak apar topar uçağa bindirdi” demeleri dikkat çekti.