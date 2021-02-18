MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAizanoi Antik Kenti beyaza büründü
GeriGündem Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü
Abone Olgoogle-news

KÜTAHYA’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü
Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara dayanan ve asırlara meydan okuyan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kentikar yağışı sonrası doyumsuz manzaralara sahne oldu. Yılda 60 binden fazla turisti ağırlayan Aizanoi Antik Kenti’nde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Antik kentte bulunan ve günümüze kadar gelen en sağlam Zeus Tapınağı'nda oluşan beyaz örtü, tarihi mekana görsel şölen sundurdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan Aizanoi’de ortaya çıkan görüntüler havadan da görüntülendi. 

Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Aizanoi, antik Frigya’ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis’lerin ana yerleşim yeriydi. Helenistik dönemde, bu bölge değişimli olarak Bergama’ya ve Bithinya’ya bağlı iken milattan önce 133’te Roma egemenliğine girdi. Roma İmparatorluğu döneminde, tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış olan Aizanoi’de kesin kentleşme bulgularına ancak 1’inci yüzyılın sonlarına doğru rastlandı. Aizanoi kentinin görkemli yapılarına Zeus Tapınağı ile başlanıldığı belirtiliyor.
Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi