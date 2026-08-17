Aileyi suçlayan şirkete 13 milyon TL ceza

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İstanbul Bağcılar’da yaşayan ve o dönem 10 yaşında olan Elanur Türkmen, 3 Temmuz 2016’da evinin önünde oynarken elinde bulunan anahtar, binanın yanına monte edilmiş elektrik dağıtım kofrasına düştü. Anahtarın düşmesi sonucu meydana gelen patlamada Elanur Türkmen ağır yaralandı. Kaza nedeniyle yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar meydana gelen Elanur Türkmen, 2 yıllık tedavinin ardından toplam 10 ameliyat geçirdi. Adli Tıp Kurumu 3’üncü İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda Elanur Türkmen’in yüzde 72 oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiği ve 18 ay süreyle başka birinin yardımına gereksinim duyulabileceği belirtildi.

AİLE ‘İHMAL’ DAVASI AÇTI

Elanur Türkmen’in babası Alaettin Türkmen ile annesi Melike Türkmen, elektrik dağıtım şirketine 1000 lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminat davası açtı. İstanbul 20’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi: “Onlarca operasyon geçiren Elanur Türkmen, yıllarca hastanede kalmış, kendi halinde hayatını sürdürmeye çalışan ailesi bütün varlıklarını çocuklarına adamış, maddi ve manevi anlamda çok büyük zarara uğramıştır. Küçük yaşta hayatı alt üst olan Elanur Türkmen, tarifsiz acılar çekmiş ve küçücük dünyasında bu elem ve keder dolu günlerin geçmesini beklemiştir. Zarar, davalı elektrik şirketi tarafından kurulumu sağlanan, ancak hiçbir bakım ve denetim yükümlülüğü yerine getirilmeyen elektrik kofrası patlaması sonucu oluşmuştur. Bu nedenle elektrik şirketinin tazminata hükmedilmesini talep ederiz.”

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‘AİLE İHMALKÂR DAVRANDI’

Davaya cevap veren elektrik şirketi ise kofrada kısa devrenin oluşmasında küçük Elanur Türmen’in anahtar sokmaya çalışmasının sebep olduğunu ve bu nedenle şirketin herhangi bir kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini istedi. Olay tarihinde 10 yaşında olan bir çocuğun başıboş bırakılarak sabahın erken saatlerinde ne şekilde oynadığının ebeveynleri tarafından denetlenmemesinin kabul edilebilir bir durum olmadığının anlatılan cevap dilekçesinde, “Aile ihmalkâr davranmıştır. Kusur ve sorumluluk yüklenmesi gerekmektedir. Meydana gelen olayda müvekkil şirketin kusuru bulunmamaktadır. Ailenin de tazminat talebi fahiştir. Haksız ve yersiz davanın reddini talep ederiz” denildi.

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Bilirkişi raporunda ise kazanın meydana gelmesinde elektrik şirketinin yüzde 100 oranda kusurlu olduğu ve kazazede Elanur Türkmen’de herhangi bir kusurun tespit edilmediği belirtildi. İstanbul 20’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Elanur Türkmen’in ailesinin açtığı davayı kabul ederek, davalı elektrik şirketini 12 milyon 679 bin 719 lira 63 kuruş maddi ve geçici işgöremezlik tazminatı ile 400 bin lira da manevi olmak üzere toplam 13 milyon 79 bin 719 lira 63 kuruş tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme, elektrik şirketinin bu tazminatı olayın meydana geldiği 3 Temmuz 2016’dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Elanur Türkmen’in ailesine ödemesine karar verdi.

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YARGITAY KARARI BOZDU

Karara itiraz eden elektrik şirketi, dava dosyasını ilk olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı. İstinaf Mahkemesi’nin yerel mahkemesinin kararını onamasının ardından elektrik şirketi bu defa Yargıtay’a itirazda bulundu. Yargıtay yerel mahkemece kurulan hükmün kısmen bozulmasına karar verdi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından, İstanbul 20’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülen davada karar açıklandı. Maddi tazminat yönünden davayı kısmen kabul eden mahkeme, elektrik şirketinin, 12 milyon 643 bin 169 lira 59 kuruş sürekli işgöremezlik nedeniyle oluşan maddi tazminat ile 400 bin lira manevi tazminat olmak üzere toplam 13 milyon 43 bin 169 lira 59 kuruş tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, elektrik şirketinin bu tazminatı olayın meydana geldiği 3 Temmuz 2016’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Elanur Türkmen’in ailesine ödemesine hükmetti. Mahkeme, Elanur Türkmen’in ailesinin 36 bin 550 liralık geçici işgöremezlik nedeniyle oluşan maddi tazminat talebini ise reddetti.

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Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: “Zararın ağırlığı, Elanur Türkmen ile ailesinin kaza ve sonraki süreçte yaşadıkları elem ve acılar, çocuklarının malul kalması ve hayatlarının bundan sonraki kısımlarında bu kazadan kaynaklı olarak yaşanacak acılar birlikte değerlendirildiğinde, yararlarına tazminata hükmedilmesini gerektirmektedir. Mahkememizde bu yönde vicdani kanaat oluşmuştur.”