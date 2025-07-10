Minguzzi’nin ailesine tehdit ve hakarete ceza

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Tutuklu sanık Barış Ayata’nın bir sosyal medya hesabından paylaşım yaparak korku yarattığı, aileye yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajların sanık Çınar Diril tarafından satın alınan bir sosyal medya uygulaması üzerinden atıldığı iddia edilmişti. Mahkeme, tutuklu sanık Çınar Diril’i “zincirleme şekilde tehdit” suçundan 3 yıl, “hakaret” suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanık Barış Ayata ise “suçu ve suçluyu övme” suçunu basın yoluyla işlemesi nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alırken, “tehdit” suçundan beraat etti.