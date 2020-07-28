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Haber Giriş: 28.07.2020 - 01:35,Son Güncelleme:

Ailesiyle parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

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Ailesiyle parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
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Şanlıurfa’da ailesiyle birlikte parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybederken yanında bulunan 5 yaşındaki yeğeni de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan 11 Nisan Kurtuluş Parkında ailesiyle birlikte oturan Vedat Dolaş (41), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Dolaş olay yerinde hayatını kaybederken kurşunların hedefi olan 5 yaşındaki yeğeni Zehra Ç. ise yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Vedat Dolaş’ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı çocuk ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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