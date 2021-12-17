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Ailesinin haber alamadığı TIR şoförü, dereye uçan aracında ölü bulundu

#Artvin#Hopa #Tır Şoförü
Ailesinin haber alamadığı TIR şoförü, dereye uçan aracında ölü bulundu

Artvin’de ailesinin haber alamadığı TIR şoförü İslam Karabulut (55) dereye uçan aracında ölü olarak bulundu.

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Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan TIR şoförü İslam Karabulut’un (55) ailesi kendisinden haber alamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri yaptığı araştırma sonra kayıp İslam Karabaulut’un ilçeye bağlı Koyuncular köyünde 08 YB 251 plakalı aracıyla dereye düşerek kaza yaptığını tespit etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İslam Karabulut’un hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma, AFAD, HOPAK ve Hopa İtfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kazanın dün meydana geldiğini tespit edilirken, hayatını kaybeden kayıp şahıs, sedye yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı.

İslam Karabulut’un cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, olaya ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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#Artvin#Hopa #Tır Şoförü

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