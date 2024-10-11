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Ailesinin evine giden eşine dehşeti yaşattı

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#Adana#Yüreğir#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 11:30

Adana'da eşi Eren Ö.'den şiddet gördüğü için babasının evine sığınan Fadime Ö. dehşeti yaşadı. Eren Ö. ve erkek kardeşi Mert Ö. kayınbabasının evine molotoflu saldırıda bulundu. O anlar saniye saniye görüntülenirken koca ve kardeşi gözaltına alındı.

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Olay merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman Göğebakan’ın evine geldi. Duruma sinirlenen Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö. akşam saatlerinde eve gelip Fadime Ö.’yü darp etti. Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö., daha sonra kadının sığındığı eve molotof kokteyli attı.

Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö., hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken saldırgan kardeşler gözaltına alındı.

Öte yandan saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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#Adana#Yüreğir#Polis

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