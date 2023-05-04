Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Cinayet#Adana Haberleri
Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 11:09

Adana’da tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ile engelli kayınbiraderi Muhammed Baba’yı (28) boğazını keserek öldürüp, kayınpederi Muhammed Zeki Baba’yı (60) da ağır yaralayan Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş (42), tutuklandı. Durmuş’un, ifadesinde, cinayetten saatler önce eşinin, otomobilde içki içerken 6 çocuklarının 2'sinin kendisinden olmadığını söylediğini ileri sürüp, “Bu yüzden aramızda tartışma çıktı, eve gidip olayı gerçekleştirdim” dediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Alkol bağımlısı Özgür Durmuş’un şiddet uyguladığı 6 çocuğu, daha önce Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Dün saat 01.00 sıralarında Özgür Durmuş ile eşi İptihel Baba, birlikte dışarı çıkıp, otomobilde içki içerek sohbet ederken tartışma çıktı. Eve dönen çiftin tartışmasına kayınpederi Muhammed Zeki Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve engelli kayınbiraderi Muhammed Baba da karıştı. Tartışma sırasında Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı. Bıçağın yamulmasıyla mutfaktan yeni bir bıçak alan Durmuş, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti.

Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı

Haberin Devamı

EŞİNİ HASTANEYE BIRAKIP, TESLİM OLDU

Kanlar içinde kalan eşi İptihel Baba’yı yanına alan Durmuş, evin kapısını kapatmadan otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Eşini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakan Durmuş, daha sonra emniyete giderek teslim oldu.

Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı

Acil serviste bulunan sağlık ekibi, İptihel Baba’nın hayatını kaybettiğini saptadı. Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, evdekileri kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde İnaye Hellak’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammed Zeki ile Muhammed Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammed Baba da kurtarılamadı.

Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı

ÖLÜ VE YARALILARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMİŞ

Yapılan incelemede Özgür Durmuş’un, cinayetin ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin cep telefonuyla görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı

Haberin Devamı

Şüphelinin, görüntünün altına ise ‘Çocuklarımın intikamını aldım’ yazdığı öğrenildi. Öte yandan Durmuş’un eşiyle otomobildeki son görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Durmuş ile İptihel Baba’nın birlikte yemek yediği ve müzik dinlediği anlar yer aldı.

Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı

Emniyetteki ifadesinde, İptihel Baba’nın kendisini aldattığından şüphelendiğini anlatan Durmuş, eşinin otomobilde, 6 çocuğundan 2’sinin kendisinden olmadığını söylediğini öne sürüp, “Bu yüzden aramızda tartışma çıktı, eve gidip olayı gerçekleştirdim” dedi.

Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Durmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Cinayet#Adana Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew