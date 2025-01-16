Ailesini katletti... 5 kişiyi öldürdü

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ADANA Yüreğir’de, internet altyapısı çalışması yapan bir iletişim firmasının çalışanları, dün sabah saatlerinde dolmuş şoförü Yusuf Tehçi’nin (64) 2 katlı müstakil evinin kapısını çaldı. Ekipler, randevuları olmasına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti. Çalışanlar kan izleri görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, Yusuf Tehçi, eşi Hüsne Tehçi (61) ve yanlarında yaşayan kız kardeşi Semiha Tehçi’nin (53) kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. 3 kişinin de boğazlarından ve çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlendi. Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptığı sırada dehşetin yaşandığını belirledi.

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Yusuf Tehçi, eşi Hüsne Tehçi ve kız kardeşi Semiha Tehçi kahvaltı yaparken bu evde bıçaklanarak öldürüldü.

EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Polis, katliamı yapan kişiyi bulmak için araştırma başlatırken, Yusuf - Hüsne Tehçi çiftinin Mersin Tarsus’taki evli kızları Ferdane Tehçi’ye (37) ulaşmak istedi. Eve giden ekipler, Ferdane Tehçi’yi de evde bıçaklanarak öldürülmüş buldu. 3 çocuğundan en büyükleri olan 16 yaşındaki Ökkeş’in geçen yıl intihar ettiği öğrenilen Ferdane Tehçi’nin biri kız, diğeri erkek 2 çocuğu ise evde bulunamadı. Ekipler, şüpheli olarak Tarsus Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan kadının eşi polis memuru Mehmet Tehçi’yi (43) aramaya başladı.

16 yaşındaki Ökkeş Berk geçen yıl yaşamına son verdi. - Mehmet Tehçi 5 kişiyi katletti. - Ferdane Tehçi

3 yakınının ardından eşini de katleden Mehmet Tehçi’nin, yanına 2 çocuğunu da alarak, tekrar Adana’ya döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Tehçi, kayınbiraderi İsmail Tehçi’nin öğretmenlik yaptığı Adana Çukurova’daki etüt merkezine gitti. Kayınbiraderini dersten alarak konuşmak için yanına çağıran Tehçi, onu otomobiline alarak boş bir araziye götürdü ve çocuklarının gözleri önünde tabancasıyla çok sayıda kurşun sıkarak öldürdü.

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Öğretmenlik yapan İsmail Tehçi, dersten alınarak boş arazide öldürüldü.

‘SIRA SANA GELDİ’ DEDİ

5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye’de oturan babası Ökkeş Tehçi’yi arayıp, “Sıra sana geldi bekle geliyorum” diyerek yola çıktı. Adana Ceyhan’da polisleri fark eden cinayet şüphelisi, çocukları otomobilde bırakıp koşarak kaçmak istedi. Ancak polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Tehçi’nin cinayetlerde yanında olan 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğu ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

Mehmet Tehçi’nin, geçen yıl ağustos ayında beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son veren oğlu Ökkeş Berk’in ölümünden sonra bunalıma girdiği, bu acı olaydan yakınlarını sorumlu tuttuğu, cinayetleri de bu yüzden işlemiş olabileceği ileri sürüldü.