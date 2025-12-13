×
Ailesini katletti

Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

Ahmet Sarı, evde tartıştığı 4 çocuğunun annesi eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan’ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçıp bir otele giden katil, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Besni’de önceki akşam, boyacılık yaptığı öğrenilen Ahmet Sarı (54) ile eşi Selvi Sarı (47) ve bacanağı Muharrem Arslan (55) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Sarı, tabancayla 4 çocuk annesi eşine ve bacanağına ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanlar çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan’ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Sarı ve Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesini katletti

GÖLBAŞI İLÇESİNE KAÇMIŞ

Ahmet Sarı’nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi. Polis, otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Ahmet Sarı sorgulanmak üzere Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Ahmet Sarı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 Otopsi işlemleri tamamlanan Selvi Sarı ile Muharrem Arslan Mustafa Baba Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

