Ailesini katletti

Haberin Devamı

Denizli Merkezefendi Karaman Mahallesi 1731 Sokak’taki 4 katlı apartmanda oturanlar, dün 07.00 sıralarında, giriş kattaki daireden gelen silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Coşkun Söylemez’in (35), eşi Nazlı Söylemez (31) ile çocukları Duru (2) ve Yağız Söylemez’i (7) öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiğini belirledi. İncelemenin ardından aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Coşkun Söylemez’in birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli’ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.