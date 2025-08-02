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Ailesini katletti

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Merkezefendi #Polis Memuru
Ailesini katletti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 07:00

Polis memuru Coşkun Söylemez, eşi Nazlı ile 2 ve 7 yaşındaki iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

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Denizli Merkezefendi Karaman Mahallesi 1731 Sokak’taki 4 katlı apartmanda oturanlar, dün 07.00 sıralarında, giriş kattaki daireden gelen silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Coşkun Söylemez’in (35), eşi Nazlı Söylemez (31) ile çocukları Duru (2) ve Yağız Söylemez’i (7) öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiğini belirledi. İncelemenin ardından aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Coşkun Söylemez’in birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli’ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.

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#Denizli#Merkezefendi#Polis Memuru

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