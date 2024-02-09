Ailesini katletti

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BURSA’da 7 yıl önce eşinden boşanan ve işsiz olduğu için de bunalımda olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Abdulsamet Yayaşit (29), önceki gece ailesinin evine gitti. 2 ay önce hapisten çıkan Abdulsamet Yayaşit ile babası Seyithan Yayaşit (64) arasında dün 03.30 sıralarında kavga çıktı. Araya giren annesi Zozan Yayaşit (69) ve kardeşi Mücahit Yayaşit (25), Abdulsamet Yayaşit’i odadan çıkararak kavgayı önlemek istedi. Abdulsamet Yayaşit de yatak odasından aldığı pompalı tüfekle salonda bulunan aile fertlerinin üzerine art arda ateş açarak, önce babasını, ardından da annesi ile kardeşini vurdu. Anne ve baba olay yerinde hayatını kaybetti. İlk saldırıdan yaralı kurtulan Mücahit Yayaşit evden kaçmaya çalıştı. Bu sırada, mutfaktan ekmek bıçağı alan Abdulsamet Yayaşit, kardeşini de boğazını keserek öldürdü.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, evde bekleyen Abdulsamet Yayaşit’i gözaltına aldı. ‘Yaralama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Yayaşit, emniyetteki ifadesinde “Babam özel hayatıma çok karışıyordu. Bana üvey evlatmışım gibi muamele ediyordu” dedi.

Adliyeye sevk edilen Yayaşit, ‘Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek ve Kadına Karşı Kasten Öldürme’ suçlarından tutuklandı.

CİNAYETLERİN TANIĞI YAŞINDA

7 yıl önce eşinden ayrılan Abdulsamet Yayaşit’in büyük oğlu F.Y.’yi (8) annesi Zozan Yayaşit’in bakıp büyüttüğü belirtildi. F.Y.’nin cinayetlere şahitlik ettiği, olaydan sonra da yakınlarına teslim edildiği öğrenildi. Yayaşit’in küçük oğlu M.Y.’nin (7) de 7 yıl önceki ayrılık sırasında 2 aylık olduğu, devlet korumasına alınarak Sevgi Evleri’ne yerleştirildiği belirtildi.