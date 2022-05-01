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Ailesini katletti

#Cinayet#Osmaniye#Otopsi
Ailesini katletti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu Köyü Karayusuflar Mahallesi’ndeki Sevimli Ailesi’ne ait evde önceki akşam 20.00 sıralarında, çiftçi Ömer Sevimli (51) evde yemek yiyecekleri sırada eşi Ayşe Sevimli (48) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Sevimli’nin oğlu Mehmet (20) de tartışmaya katıldı. Bu sırada öfkelenen baba tabancasıyla eşi ve oğlunun üzerine ateş açtı.

TELEFONUNU KIRMIŞ

Ayşe ve oğlu Mehmet Sevimli, kanlar içinde yere yığılırken Ömer Sevimli olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, oğlu ve eşi ölen Ömer Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Sevimli’nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, dün sabaha karşı araca yakın bir noktada Ömer Sevimli’nin cesedine ulaştı. Tabancayla intihar ettiği üzerinde durulan Sevimli’nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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#Cinayet#Osmaniye#Otopsi

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