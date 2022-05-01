Ailesini katletti

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Tartışmanın büyümesi üzerine Sevimli’nin oğlu Mehmet (20) de tartışmaya katıldı. Bu sırada öfkelenen baba tabancasıyla eşi ve oğlunun üzerine ateş açtı.



TELEFONUNU KIRMIŞ



Ayşe ve oğlu Mehmet Sevimli, kanlar içinde yere yığılırken Ömer Sevimli olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, oğlu ve eşi ölen Ömer Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sevimli’nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, dün sabaha karşı araca yakın bir noktada Ömer Sevimli’nin cesedine ulaştı. Tabancayla intihar ettiği üzerinde durulan Sevimli’nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.