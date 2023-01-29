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Ailesini katletme gerekçesi: Abim sözünde durmadı

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#Bursa#İznik Gölü#Adem Ergüner
Ailesini katletme gerekçesi: Abim sözünde durmadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 07:00

Bursa’da İznik Gölü yakınlarında geçtiğimiz gün annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner’i (39) tabancayla öldüren polis memuru Adem Ergüner’in (30) emniyetteki ifadesinden ayrıntılar ortaya çıktı.

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Ergüner’in verdiği ilk ifadede, “8 yaşından beri çalışıyorum. Ailem beni ‘amele’ olarak görüyor. Müteahhitlik yapan ağabeyim Mehmet’den ev almak istedim. Geçen yıl arabamı satarak ona 175 bin TL verdim. Ama evimi yapmadı. Kendisinden paramı, bugünkü değerinden geri istedim. Bana 275 bin TL teklif etti. Kabul etmedim. Çünkü, o gün sattığım arabamın şu andaki değeri 600 bin TL. Hakkımı yediğini anladım. Ben de elimi kana buladım” dediği öğrenildi. Bedriye, Mehmet, Remzi ve Fatma Ergüner dün Bursa’da toprağa verildi.

 

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#Bursa#İznik Gölü#Adem Ergüner

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