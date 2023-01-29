Ailesini katletme gerekçesi: Abim sözünde durmadı

Haberin Devamı

Ergüner’in verdiği ilk ifadede, “8 yaşından beri çalışıyorum. Ailem beni ‘amele’ olarak görüyor. Müteahhitlik yapan ağabeyim Mehmet’den ev almak istedim. Geçen yıl arabamı satarak ona 175 bin TL verdim. Ama evimi yapmadı. Kendisinden paramı, bugünkü değerinden geri istedim. Bana 275 bin TL teklif etti. Kabul etmedim. Çünkü, o gün sattığım arabamın şu andaki değeri 600 bin TL. Hakkımı yediğini anladım. Ben de elimi kana buladım” dediği öğrenildi. Bedriye, Mehmet, Remzi ve Fatma Ergüner dün Bursa’da toprağa verildi.